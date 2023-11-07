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誠品信義熄燈前 最終場曬書市集「銅板價」起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品信義店即將在12月24日平安夜熄燈，熄燈前全店推出萬件商品5折起，還有「最終場曬書市集」，中文圖書最優惠單本88元、6本500元。圖／誠品提供
誠品信義店即將在12月24日平安夜熄燈，熄燈前全店推出萬件商品5折起，還有「最終場曬書市集」，中文圖書最優惠單本88元、6本500元。圖／誠品提供

誠品信義店即將在12月24日平安夜熄燈，熄燈前全店推出萬件商品5折起，6樓展演廳推出最低銅板價的「最終場曬書市集」，中文圖書最優惠單本88元、6本500元；雜誌最低只要30元、筆記本等文具禮品49元起，感謝讀者陪伴18年。

誠品指出，公布最終營業日後每日人流增加2成，部份餐廳甚至成長3至4成，餐廳每天逾3百通預約電話已訂到12月。

全台書誠品信義店最終場曬書市集即日起至12月3日於6樓展演廳登場，蒐羅逾8萬本好書，展場限定中文圖書3本500元、最優惠6本500元。此外，還有風格生活、財經商業、數位趨勢等各類型雜誌最低只要30元，文具禮品也有49元起銅板價超值優惠，像是誠品經典設計筆記本單件49元、3件只要99元。

Lisa Larson與誠品聯名系列文具及生活小物，單件7折、2件5折；宮澤賢治「看不見的書店」星星採集鐵盒，99元就能帶回家收藏生活珍貴物件。11月11日還有「24X24燦爛相傳」計畫最終場活動在信義24小時書店畫下美好句點。

另外，即日起至平安夜熄燈日，於誠品信義書店（含音樂館、知味市集、精品文具館、風格文具館、兒童館，或曬書市集展場）單筆滿1200元回饋24小時唱片行「誠品音樂館」積木場景組單區一組，透過積木場景組留住回憶，讓民眾珍藏與誠品信義店的時光。

即日起至11月23日會員憑誠品點300點即可兌換50元購物金、2400點兌換500元購物金，可累計兌換並於指定品牌立即抵用；11月12日前登入誠品App可用誠品點11點兌換111元電子抵用券一張，11月10日至11月12日當日單筆滿1111元即可折抵。

即日起至平安夜熄燈日，於誠品信義書店（含音樂館、知味市集、精品文具館、風格文具館、兒童館，或曬書市集展場）單筆滿1200元回饋24小時唱片行「誠品音樂館」積木場景組單區一組。圖／誠品提供
即日起至平安夜熄燈日，於誠品信義書店（含音樂館、知味市集、精品文具館、風格文具館、兒童館，或曬書市集展場）單筆滿1200元回饋24小時唱片行「誠品音樂館」積木場景組單區一組。圖／誠品提供

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