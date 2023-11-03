來去山上住一晚！ 林業署推51條遊程 一起親近大自然

「2023台北國際旅展」今天起至6日在南港展覽館1館舉行，農業部林業及自然保育署籌畫「國家森林館」，向國內外遊客推薦台灣傲人的山林美景，推出51條優惠永續遊程，35款專屬森林遊樂區紀念品，限量開賣「沼平櫻啤酒」、野生動物「黃喉貂」等大玩偶，邀請民眾徜徉大自然。

林業保育署署長林華慶表示，台灣的森林，擁有豐富的生態資源與多元族群文化，為了踐行永續旅遊，創造旅客深刻的自然生態及文化體驗，國家森林館以「森林療癒、永續旅遊、動物探索、文化之旅」為訴求，串起51條優惠永續旅遊行程，包含夜宿大雪山國家森林遊樂區觀察在地野生動物的生態、廣受好評的「阿里山曙光漫遊」、季節限定的「大農大富賞楓2日遊」及適合全家同遊的「阿里山林鐵楓紅列車」等。

林業署說，台灣獨特的山林生態與文化特色，極具國際競爭力，林業保育署將山林特色凝縮成35款專屬紀念品。除了夢幻粉嫩的「沼平櫻啤酒」，還有可愛的大玩偶「黃喉貂」等創造紀念品。

林業署的國家森林館，以「漫悠森活」為策展概念，帶領觀察遊歷山林美景，詮釋森林對萬物的包容之美，在山中漫遊，享受美麗靜謐的時光，並陪伴旅人找到山林與生活的共鳴。

展場從草地區開始，走進竹林，展開森林香氣洗禮，欣賞阿里山火車行駛在落英繽紛的花林，遠眺山林壯闊景緻，仰望星空，深入了解森林遊樂區的精彩且獨特之處，近距離與大自然接觸，享受漫悠、療癒身心之旅。

展覽期間2場山林達人分享，明天下午2時，由森林系夫妻檔阿泰和呆呆分享山林活動知識，在山裡找回自在從容；5日周日下午2時，邀請「走在台灣脊樑上的男人」麥覺明導演分享台灣大山、土地與動物細膩互動的感動故事。此外，現場還有互動體驗，有機會獲得5000元旅遊金，邀請國人預約深度森林體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康