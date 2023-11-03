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小資打造智能宅不用花大錢！IKEA智能小物千元有找好神

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA TRÅDFRI控制插座組／529元。圖／IKEA提供
IKEA TRÅDFRI控制插座組／529元。圖／IKEA提供

隨著科技進步，家中各種用具，也逐漸流行起「智能宅」，但住智能宅一定要花大錢嗎？對於小資族或是租屋族來說，想要在家中享受科技的進步，卻無法花大錢，但IKEA推出多款低價的智能好物，在家中也可以開始感受科技帶來的方便性，簡單自己安裝，就能馬上使用，讓家中一秒變科技。

家中透過燈泡，也能馬上營造氛圍，899元的TRÅDFRI Led智慧燈泡 e27，搭配遙控器，能夠創造9種情境，包括白光、放鬆柔和暖黃色光、浪漫的粉色光，只要用遙控器配對完成，就能馬上使用，不用使用手機App；400元的TRÅDFRI無線動態感應器，可以用動作開啟燈光，最多可以連結10個燈泡，還能設定亮度，居家可以更安全。

出遠門時，總會要拔起家中的所有電器插頭，真的好麻煩！529元的TRÅDFRI控制插座組，採用磁性設計，可以將電源開關固定在牆面支撐架上，一次可連接最多10組燈具或小家電，出門時一按就能關閉所有連接裝置電源；而240元的TRÅDFRI快捷按鈕，只要事先透過IKEA Home Smart App設定，之後不用打開手機，就能串聯控制IKEA智能產品，輕鬆打造專屬個人的生活場景。

其他智能小物如299元的STÖTTA Led櫃燈附感應器，可以安裝在抽屜、衣櫃、書櫃、收納櫃等，打開門時會自動亮起，使用電池也不用擔心接電問題；700元的ROTHULT智慧鎖，能夠將收納櫃變成保險櫃，附2張總鑰匙卡，可用其上鎖。

IKEA TRÅDFRI Led智慧燈泡 e27／899元。圖／IKEA提供
IKEA TRÅDFRI Led智慧燈泡 e27／899元。圖／IKEA提供
IKEA TRÅDFRI快捷按鈕／240元。圖／IKEA提供
IKEA TRÅDFRI快捷按鈕／240元。圖／IKEA提供

IKEA 鑰匙

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