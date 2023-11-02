搶雙11商機 麗寶線上旅展最低1.5折台中港酒店加碼送
搶雙11購物節商機，麗寶秋季線上旅展明天起開賣，最低1.5折， 雙11當天快閃優惠，賽車旅店每人1111元；台中港酒店也推出優惠住宿專案，再加碼送禮。
一年一度雙11購物節將到，各旅宿業者看準雙11商機推出折扣，飯店等旅遊產業也有優惠專案；麗寶樂園渡假區秋季線上旅展明天起到11月19日開賣，麗寶福容LINE FRIENDS主題房2.5折，還有精緻雙房人平日住宿含樂園門票三天兩夜9999元，雙11當天再推賽車旅店單人1111元優惠的24小時快閃價，年末最後一檔優惠。
鄰近台中三井OUTLET的親子友善飯店-台中港酒店攜手「伊聖詩芳療生活館-一日茶道」，即日起至12月31日推出「保持初心. 皂顧地球」住宿專案，平日入住豪華雙人房4888元，含2客翌日早餐，加碼贈送「一日茶道*琥珀紅玉潔顏沐浴球組&品牌化妝包」。
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