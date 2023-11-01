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3人同行享「1元爽吃鮑魚」 麗尊集團十全大補上桌
凜冽冬日即將到來，麗尊酒店11月3日至2024年1月25日推出「冬藏雪飄， 食補至味」的限定料理及優惠活動，2F木櫃工廠創意鍋物主打醇而內斂的季旬況味湯底「藥膳養生排骨」，並祭出「冬日饗聚」超優惠活動，只要3人同行消費指定價位鍋物(938+10%)，即可以1元加購價值260元的北海道干貝或鮑魚乙份。
木櫃工廠推出的「藥膳養生排骨湯」，先以雞骨、大骨 和鱔骨等食材熬製成高湯基底，加入汆燙過的台灣豬排骨，再與茶樹菇、花菇、老薑、當歸、川芎、熟地等中藥材小火精燉，甘醇飄香，溫潤迷人，主廚特別加入菇類使滋味飽富層次，最後佐以些許米酒使湯頭有更醇熟的香氣。活動期間加碼祭出「獨饗食光」活動，凡於周一至周四14:00～16:00用餐，即享任一鍋物85折優惠。
麗尊酒店3F芙悅軒&湘粵料理也推出冬季限定料理「枸杞雲耳蒸龍膽魚」、「十全大補鮮蝦」、「藥膳炆雞柳」、「麻香猴頭菇腸粉」、「淮山松坂肉」及「藥膳排骨」，皆以「藥膳食材」為料理創意發想的主軸，凡於冬季活動期間至芙悅軒用餐，任點2份冬季新品，即可參加「冬季詩簽」活動，享免費甜品乙份。
麗尊集團旗下位於帕可麗酒店的艾可廚坊，同步推出浪漫養生系異國料理，像是「低溫舒肥雞胸人參花燉飯」、「網烤龍膽石斑魚/香草油」。「冬季樂章」限時優惠，只要任一消費並於艾可廚坊Google商家留下五星好評，即享主廚免費招待 「春夏冬三重奏」甜點乙份。加碼再推出「冬日尋味」，凡點購冬日雙人分享餐，即可以350元加購「油封櫻桃鴨腿/羅旺子」乙份。
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