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創造「一日男友」驚喜感！彩妝品牌推質感帥男送到家

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
YSL推出帥氣型男，送貨到府的獨特服務。圖／YSL提供
YSL推出帥氣型男，送貨到府的獨特服務。圖／YSL提供

想要有「一日男友」的滿足感嗎？又有彩妝保養品牌出奇招了，YSL在雙11檔期，特別推出「YSL MAN專屬快遞送禮服務」，在線上消費滿額，就有機會預約帥氣迷人的YSL MAN，將禮品直送到家，不管是送給自己、另一半、閨密等，都是超有趣的體驗。

YSL推出這項服務，瞄準曖昧中戀人、最親密的姐妹淘閨蜜、準備開心慶祝情人節的情侶，或即將迎接兩人專屬紀念日的情人，首度推出YSL MAN專屬快遞服務，即日起至11月6日，限量20份，只要在官網單筆消費滿8千元（不含倒數月曆），就可以預約全台親送（除了花蓮、台東、宜蘭、南投、屏東與離島），將有帥氣的快遞男孩，將訂單直送到家。

另外11月6日前，消費不限金額，可獲得客製化禮卡，乘載著戀人、閨密、好友、家人間的話語，訂製獨特的祝福禮卡。

歡慶耶誕節，YSL推出冽金聖誕系列，呼應高訂時裝秀場概念，引入廣袤渺遠的極地冰川，打造出純淨冷冽銀白外盒搭配耀的暖陽金色紋路、YSL Logo的雪花，一系列多樣化禮盒推出，包括冽金聖誕迷你唇膏眼妝禮盒，內含迷你版LASH CLASH 睫毛膏、奢華緞面唇膏RM與NM，搭配化妝包等。

而許多粉絲期待的冽金聖誕倒數月曆也登場，同系列的盒裝，內裝24款商品，包括5款正貨唇膏，價值20,250元，售價12,500元，即日起官網搶先預購。

YSL冽金聖誕系列冽金聖誕倒數月曆／售價12,500元。圖／YSL提供
YSL冽金聖誕系列冽金聖誕倒數月曆／售價12,500元。圖／YSL提供
YSL 冽金聖誕系列限量時尚四色眼影盤。圖／YSL提供
YSL 冽金聖誕系列限量時尚四色眼影盤。圖／YSL提供
YSL 冽金聖誕系列冽金聖誕Y男香禮盒。圖／YSL提供
YSL 冽金聖誕系列冽金聖誕Y男香禮盒。圖／YSL提供
YSL推出帥氣型男，送貨到府的獨特服務。圖／YSL提供
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YSL 冽金聖誕系列冽金聖誕慾望巴黎禮盒。圖／YSL提供
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YSL 月曆 彩妝

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