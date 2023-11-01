獨／開業10年！基隆唯一「洋城、米塔烘焙」結束營業

鄰近基隆火車站與基隆港的「洋城義大利餐廳」與「米塔手感烘焙」，近期傳出已於10月31日歇業，結束10年的經營時光。對此，網友也表示「基隆到底還剩下什麼」、「當兵體檢跟同學一起吃飯的地方」

結束營業的「洋城義大利餐廳」與「米塔手感烘焙」，自2013年11月起開幕，店址位於信二路、義二路口。該棟建築擁有百年歷史，至今仍保留典雅的維多利亞式外觀，而且曾經是日本首相岸田文雄的曾祖父過去所經營的吳服店，因此成為基隆極具故事性的建築之一。規劃一樓為「米塔手感烘焙」，主要提供各式麵包、點心；二樓則為「洋城義大利餐廳」，提供有沙拉、義大利麵、燉飯等餐點。兩間店均是品牌在基隆的唯一分店。

品牌所屬的米塔集團表示，兩間品牌所在的1、2樓空間，將會更換成為旗下的餐廳品牌，也會是基隆尚未出現的新品牌，相關細節尚不能對外公佈，但預計會在12月1日正式開幕。目前米塔集團旗下就有大和屋、蜀川香酸菜魚、集客人間茶館、千荷田火鍋等十餘個品牌。根據求職網徵才資訊，應是由主打川菜、酸菜魚的「巴蜀大爺」接力登場。