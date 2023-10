不可能！Cobain和CREAM時期神的吉他都上Julien's拍賣了

「吉他之神」Eric Clapton於CREAM樂團時期所彈奏的吉他,Nirvana靈魂人物Kurt Cobain生前最愛用的吉他、以及永遠的天王麥可傑克森(Michael Jackson)演唱會上穿過的外套... 以影視娛樂物件為主軸的美國拍賣行Julien's Auctions,為歡慶20週年,宣佈將舉辦「Played, Worn, & Torn Rock ‘N’ Roll Iconic Guitars and Memorabilia」拍賣,聚焦搖滾歷史中重要的吉他和紀念品。拍賣將於2023年11月16至18日在美國Hard Rock® Cafe Nashville舉槌,並於拍前於倫敦、紐約等各地巡展。

此次拍賣焦點最高價拍品為兩支搖滾樂史上舉足輕重的吉他,分別是「結他之神」Eric Clapton的經典結他「The Fool「和Kurt Cobain的傳奇結他「Skystang I」。前者為約1964年的Gibson SG電吉他,由Eric Clapton與Cream一起在美國巡迴演出時首次登台 演奏,被稱為Eric Clapton的「The FOOL」,因為上面裝飾了由荷蘭藝術團體成員「The FOOL」創作的訂製迷幻圖案,當時也出現在Cream的其他樂器和服裝上。吉他打磨和底漆處理後,再用刷塗油性琺瑯塗料。Eric Clapton在這個時代演奏「The FOOL」吉他得形象,以及獨特的「Woman Tone」,不僅是時代的標誌,也是50多年來許多吉他手的聖杯。

另一領銜拍品「Skystang I」則是是Kurt Cobain在1993-1994年「In Utero」巡迴演唱會的最後一場演出中使用的吉他。這把藍色的左撇子Fender Mustang電吉他是所有搖滾偶像舞臺演奏樂器中記錄最充分和最知名的,並在Nirvana的第三張也是最後一張錄音室專輯「In Utero」發行30周年之際首次亮相於拍場。Kurt Cobain在1993-1994年巡演的大部分表演中都使用了這把吉他,前Nirvana吉他技師Earnie Bailey將這把Electric Blue Mustang稱為Nirvana主唱的「主力」,而且在接受媒體訪問時, Cobain曾稱Fender Mustang為他「最喜歡的」吉他型號,並於1993年向Fender一口氣訂購了十把左撇子的Mustang,為即將到來的「In Utero」巡演做準備。「Skystang I」於1993年7月與另一把Fiesta Red的Mustang一起交付給Cobain,綽號 「Oranj-Stang」並在同月 Nirvana 在 Roseland 宴會廳演出時使用。

除此之外,此次拍賣共有1,000多件搖滾歷史物品上拍,包括麥可傑克森在1992-93年的危險之旅世界巡迴演唱會(Dangerous World Tour期間穿著的外套、Elton John送給約翰連儂(John Lennon)的Wurlitzer點唱機、「貓王」Elvis Presley 1977年的Lincoln Continental Mark V汽車、以及披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)1972 Wings樂 隊歐洲巡迴演唱使用的Bristol雙層巴士等。