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不可能！Cobain和CREAM時期神的吉他都上Julien's拍賣了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「吉他之神」Eric Clapton在Cream樂團時期，被稱為「The FOOL」的1964年Gibson SG電吉他，估價100萬美元起。圖／Julien's Auctions提供
「吉他之神」Eric Clapton在Cream樂團時期，被稱為「The FOOL」的1964年Gibson SG電吉他，估價100萬美元起。圖／Julien's Auctions提供

「吉他之神」Eric Clapton於CREAM樂團時期所彈奏的吉他，Nirvana靈魂人物Kurt Cobain生前最愛用的吉他、以及永遠的天王麥可傑克森（Michael Jackson）演唱會上穿過的外套... 以影視娛樂物件為主軸的美國拍賣行Julien's Auctions，為歡慶20週年，宣佈將舉辦「Played, Worn, & Torn Rock ‘N’ Roll Iconic Guitars and Memorabilia」拍賣，聚焦搖滾歷史中重要的吉他和紀念品。拍賣將於2023年11月16至18日在美國Hard Rock® Cafe Nashville舉槌，並於拍前於倫敦、紐約等各地巡展。

此次拍賣焦點最高價拍品為兩支搖滾樂史上舉足輕重的吉他，分別是「結他之神」Eric Clapton的經典結他「The Fool「和Kurt Cobain的傳奇結他「Skystang I」。前者為約1964年的Gibson SG電吉他，由Eric Clapton與Cream一起在美國巡迴演出時首次登台 演奏，被稱為Eric Clapton的「The FOOL」，因為上面裝飾了由荷蘭藝術團體成員「The FOOL」創作的訂製迷幻圖案，當時也出現在Cream的其他樂器和服裝上。吉他打磨和底漆處理後，再用刷塗油性琺瑯塗料。Eric Clapton在這個時代演奏「The FOOL」吉他得形象，以及獨特的「Woman Tone」，不僅是時代的標誌，也是50多年來許多吉他手的聖杯。

另一領銜拍品「Skystang I」則是是Kurt Cobain在1993-1994年「In Utero」巡迴演唱會的最後一場演出中使用的吉他。這把藍色的左撇子Fender Mustang電吉他是所有搖滾偶像舞臺演奏樂器中記錄最充分和最知名的，並在Nirvana的第三張也是最後一張錄音室專輯「In Utero」發行30周年之際首次亮相於拍場。Kurt Cobain在1993-1994年巡演的大部分表演中都使用了這把吉他，前Nirvana吉他技師Earnie Bailey將這把Electric Blue Mustang稱為Nirvana主唱的「主力」，而且在接受媒體訪問時， Cobain曾稱Fender Mustang為他「最喜歡的」吉他型號，並於1993年向Fender一口氣訂購了十把左撇子的Mustang，為即將到來的「In Utero」巡演做準備。「Skystang I」於1993年7月與另一把Fiesta Red的Mustang一起交付給Cobain，綽號 「Oranj-Stang」並在同月 Nirvana 在 Roseland 宴會廳演出時使用。

除此之外，此次拍賣共有1,000多件搖滾歷史物品上拍，包括麥可傑克森在1992-93年的危險之旅世界巡迴演唱會（Dangerous World Tour期間穿著的外套、Elton John送給約翰連儂（John Lennon）的Wurlitzer點唱機、「貓王」Elvis Presley 1977年的Lincoln Continental Mark V汽車、以及披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）1972 Wings樂 隊歐洲巡迴演唱使用的Bristol雙層巴士等。

精選拍品將於11月6日至11日在紐約時代廣場的Hard Rock® Café展覽，再到11月13日至17日在田納西州的Nashville的Hard Rock® Café展出及拍賣。

王子在2004年Prince Musicology巡演中「When Doves CryＢ」在舞台所穿外套，附DVD，估價6,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
王子在2004年Prince Musicology巡演中「When Doves CryＢ」在舞台所穿外套，附DVD，估價6,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
披頭四成員保羅麥卡尼1972 Wings樂隊歐洲巡迴演唱使用的 Bristol雙層巴士，估價20萬美元起。
披頭四成員保羅麥卡尼1972 Wings樂隊歐洲巡迴演唱使用的 Bristol雙層巴士，估價20萬美元起。
貓王1977年的Lincoln Continental Mark V汽車，估價20萬美元起。圖／Julien's Auctions提供
貓王1977年的Lincoln Continental Mark V汽車，估價20萬美元起。圖／Julien's Auctions提供
傳奇結他「Skystang I」是傳奇樂團Nirvana的Kurt Cobain在1993-1994年巡迴演唱會In Utero的最後一場演出中使用的Fender MG-69 Mustang吉他，估價100萬美元起。圖／Julien's Auctions提供
傳奇結他「Skystang I」是傳奇樂團Nirvana的Kurt Cobain在1993-1994年巡迴演唱會In Utero的最後一場演出中使用的Fender MG-69 Mustang吉他，估價100萬美元起。圖／Julien's Auctions提供
貓王1956年Love Me Tender紙立牌，估價10,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
貓王1956年Love Me Tender紙立牌，估價10,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
Lady Gaga於2018年憑A Star Is Born一曲獲得RIAA 6x 白金獎時所穿Adriana Sahar千鳥格洋裝和手套，6,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
Lady Gaga於2018年憑A Star Is Born一曲獲得RIAA 6x 白金獎時所穿Adriana Sahar千鳥格洋裝和手套，6,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
約翰藍儂的 Wurlitzer點唱機，為Elton John贈送的聖誕禮物，估價80,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
約翰藍儂的 Wurlitzer點唱機，為Elton John贈送的聖誕禮物，估價80,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
Prince手寫The Rainbow Children歌詞的手稿，估價50,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
Prince手寫The Rainbow Children歌詞的手稿，估價50,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
The Bee Gees成員Maurice Gibb的舞台演奏和錄音室使用1970年《週末夜狂熱》樂隊簽名的Rickenbacker Mapleglo低音電吉他，估價50,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
The Bee Gees成員Maurice Gibb的舞台演奏和錄音室使用1970年《週末夜狂熱》樂隊簽名的Rickenbacker Mapleglo低音電吉他，估價50,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
Michael Jackson 1992-93年危險之旅世界巡迴演唱會所穿外套，附DVD，估價20,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
Michael Jackson 1992-93年危險之旅世界巡迴演唱會所穿外套，附DVD，估價20,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
披頭四成員保羅麥卡尼1972 Wings樂隊歐洲巡迴演唱使用的 Bristol雙層巴士，估價20萬美元起。圖／Julien's Auctions提供
披頭四成員保羅麥卡尼1972 Wings樂隊歐洲巡迴演唱使用的 Bristol雙層巴士，估價20萬美元起。圖／Julien's Auctions提供
滾石樂隊簽名、由成員Keith Richards擁有的1999年Fender Telecaster Thinline '69重新發行電吉他，序列號MN8119131，附照片及雜誌，估價10,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
滾石樂隊簽名、由成員Keith Richards擁有的1999年Fender Telecaster Thinline '69重新發行電吉他，序列號MN8119131，附照片及雜誌，估價10,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
Lady Gaga 2014年在倫敦穿著的Chris Sutton訂製飛行員外套，估價4,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
Lady Gaga 2014年在倫敦穿著的Chris Sutton訂製飛行員外套，估價4,000美元起。圖／Julien's Auctions提供
「吉他之神」Eric Clapton在Cream樂團時期，被稱為「The FOOL」的1964年Gibson SG電吉他，估價100萬美元起。圖／Julien's Auctions提供
「吉他之神」Eric Clapton在Cream樂團時期，被稱為「The FOOL」的1964年Gibson SG電吉他，估價100萬美元起。圖／Julien's Auctions提供

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