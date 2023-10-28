12萬超奢華聖誕倒數月曆來了！限量20組直送到家好尊榮

每逢年底，各大品牌紛紛推出多樣化的耶誕倒數月曆，今年又有極致奢華的倒數月曆來了！迪奧推出全台限量20組的「迪奧香氛世家系列-典藏聖誕倒數月曆」，採用頂級精緻木工訂製的微型迪奧蒙田大道30號旗艦店外觀，高度近60公分，搭配24格驚喜，可享有26款奢華單品，其中高達22款為正產品，售價12萬元，全台限量20組，11月1日在指定專櫃與線上旗艦店開賣。

迪奧的典藏聖誕倒數月曆，由工匠特別訂製，包覆上TOILE DU MARAIS法式頂級面料，還有烙印金緻圖騰，其中24格收藏和，包括有5款40ml香氛，1款香氛蠟燭，3款迷你香氛蠟燭，4款髮香噴霧，1款香氛隨身瓶，以及香氛蠟燭周邊配件三件組，還加入6款迪奧經典彩妝、2款迪奧精萃再生系列保養單品，以及1款藝術訂製透光瓷香氛燭台，購買後將有專車專人直送到府，享受尊榮感。

熱愛香氛蠟燭的粉絲，則可以購買透光瓷香氛燭台禮盒，與法國餐瓷品牌BERNARDAUD合作，採用珍貴潔白高嶺土製造的利摩日瓷器，享有「法國白金」美譽，打造出3款由高透光瓷打造的香氛燭台，還刻畫細緻圖騰，包括迪奧蒙田大道30號旗艦店與巴黎街景和迪奧杜樂麗皇家花園聖誕圖騰，搭配蒙田30香氛氣息，彷彿一秒到巴黎。

最後針對小資族的香氛迷，推出迷你蠟燭典藏禮盒，以燙金奢華香氛燭杯，結合蒙田30、夜之琥珀與巴黎公寓三款香氛蠟燭，一次搜集又能滿足。