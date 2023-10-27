快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來抽萬元咖啡機！Nespresso「耶誕倒數月曆」11月1日開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso攜手法國精品品牌Fusalp推出節慶限量耶誕倒數月曆。圖/Nespresso提供
Nespresso攜手法國精品品牌Fusalp推出節慶限量耶誕倒數月曆。圖/Nespresso提供

2023年最時尚的Nespresso耶誕倒數月曆即將在11月1日正式登台。Nespresso今年與法國精品滑雪服飾品牌Fusalp首度攜手，以阿爾卑斯白雪皚皚的山峰為靈感，融合Fusalp時尚標誌性的鑽石菱格織紋設計與Nespresso頂級咖啡專業萃取技術，獨家推出全新節慶限量耶誕倒數月曆（Original系列售價1,680元，Vertuo系列售價1,880元），隨貨附贈100%中獎率的耶誕驚喜卡(乙張)，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金。結帳輸入「CAL100」，還可加碼現享100元折扣。

期間限定販售的Nespresso X Fusalp耶誕倒數月曆，內含Nespresso暢銷經典人氣膠囊與充滿冬季節慶氛圍的限量款咖啡「節慶濃烈黑咖啡」、「節慶香料風味咖啡」、「節慶焦糖堅果風味咖啡」，還有採用Fusalp時尚標誌性鑽石菱格織紋為設計的質感「聯名節慶限量款咖啡馬克杯」。在耶誕即將來臨的倒數時刻、連續24天，可以一天一驚喜，用美好濃醇的咖啡風味，迎接耶誕節慶到來。

咖啡 月曆

延伸閱讀

到超商買咖啡店員1舉動讓他傻眼 眾人直呼「噁心」喊客訴

桑塔熊邀請好友強勢回歸 新北歡樂耶誕城11月17日開城

起床輕輕一摔竟肩膀骨折 30歲女老師「一天喝5杯咖啡」釀骨質疏鬆

HUBLOT 2023高級訂製鑽表 上億新表襲台

相關新聞

中橫公路故事特展開展 首展出法國艾菲爾鐵牌橋銘誌

交通部公路局舉辦「試煉之路－中橫公路故事特展」，即日起至12月15日，每天上午9點到下午4點在公路局1樓博物館開展，推出...

來抽萬元咖啡機！Nespresso「耶誕倒數月曆」11月1日開賣

2023年最時尚的Nespresso耶誕倒數月曆即將在11月1日正式登台。Nespresso今年與法國精品滑雪服飾品牌F...

冬季皮膚乾癢有解 研究發現蠶繭絲皂可紓緩不適

季節交替的時節，部分國人有皮膚乾癢的困擾，農業部苗栗區農業改良場建議，國人可以利用蠶繭絲皂減緩乾癢症狀；將蠶繭經簡單的手...

限時3天 甜甜圈買1送1！Krispy Kreme香烤布蕾經典回歸

天氣微涼，Krispy Kreme經典溫暖的「香烤布蕾甜甜圈」，限時回歸！11/1至11/16全台六間門市限定販售，包括...

男人40歲後小心散發老人味！醫師解密不只去油還要去菌

當男人過了40歲後，雖然因為歲月而更有熟男魅力，但小心魅力變成老人味。不少男人在40歲後，身上會逐漸散發出難聞的老人味，...

2023國際手作設計節！6大亮點帶你進入一場夢想嘉年華派對

愛手創國際手作設計節即將於11/10-11/12盛大展開！今年以夢想嘉年華為主題，邀請了『日港泰韓新』等超過100多個海外品牌共襄盛舉 。在夢想嘉年華中，每一位設計師都是身懷絕技的創作者，運用巧思打造出獨一無二的作品。這場展覽邀請你一同遇見心有共鳴的作品，享受歡樂的活動氛圍，將其轉化成為豐富的生活靈感！ 快來瞧瞧有哪些亮點。展覽現場呈現多元異國風情，包含手作課程、工作坊體驗、戶外異國美食區等，讓觀眾們親身體驗在嘉年華中的歡樂氣氛！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。