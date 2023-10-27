來抽萬元咖啡機！Nespresso「耶誕倒數月曆」11月1日開賣

2023年最時尚的Nespresso耶誕倒數月曆即將在11月1日正式登台。Nespresso今年與法國精品滑雪服飾品牌Fusalp首度攜手，以阿爾卑斯白雪皚皚的山峰為靈感，融合Fusalp時尚標誌性的鑽石菱格織紋設計與Nespresso頂級咖啡專業萃取技術，獨家推出全新節慶限量耶誕倒數月曆（Original系列售價1,680元，Vertuo系列售價1,880元），隨貨附贈100%中獎率的耶誕驚喜卡(乙張)，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金。結帳輸入「CAL100」，還可加碼現享100元折扣。

期間限定販售的Nespresso X Fusalp耶誕倒數月曆，內含Nespresso暢銷經典人氣膠囊與充滿冬季節慶氛圍的限量款咖啡「節慶濃烈黑咖啡」、「節慶香料風味咖啡」、「節慶焦糖堅果風味咖啡」，還有採用Fusalp時尚標誌性鑽石菱格織紋為設計的質感「聯名節慶限量款咖啡馬克杯」。在耶誕即將來臨的倒數時刻、連續24天，可以一天一驚喜，用美好濃醇的咖啡風味，迎接耶誕節慶到來。