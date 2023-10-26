肯德基「蔥花皮蛋蛋撻」搞怪開賣！只賣35天

蛋撻只能吃甜的嗎？肯德基將以皮蛋、蔥花為食材，於10月31日推出「調皮搗蛋蛋撻」，帶來甜鹹交錯的大膽口味。

肯德基新推出的「調皮搗蛋蛋撻」，以經典的163層蛋撻皮為底，內餡則是香草卡士達，再搭配上鹹香的皮蛋，還有美乃滋、蔥花點綴，帶來滿滿的層次感與味覺的想像空間，限時於10月31日至12月4日期間販售，每顆52元。