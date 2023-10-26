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肯德基「蔥花皮蛋蛋撻」搞怪開賣！只賣35天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「調皮搗蛋蛋撻」單點每顆52元，並有不同禮盒組合。圖／肯德基提供
「調皮搗蛋蛋撻」單點每顆52元，並有不同禮盒組合。圖／肯德基提供

蛋撻只能吃甜的嗎？肯德基將以皮蛋、蔥花為食材，於10月31日推出「調皮搗蛋蛋撻」，帶來甜鹹交錯的大膽口味。

肯德基新推出的「調皮搗蛋蛋撻」，以經典的163層蛋撻皮為底，內餡則是香草卡士達，再搭配上鹹香的皮蛋，還有美乃滋、蔥花點綴，帶來滿滿的層次感與味覺的想像空間，限時於10月31日至12月4日期間販售，每顆52元。

除了單點之外，「調皮搗蛋蛋撻」也推出多種組合餐或禮盒，並搭配限定塗鴉禮盒設計。「雙色蛋撻禮盒」內含3顆調皮搗蛋蛋撻，以及3顆原味蛋撻，每盒261元。「調皮搗蛋蛋撻禮盒」則包括調皮搗蛋蛋撻6顆，每盒282元。PK 雙饗卡APP則推出會員獨家專屬「調皮搗蛋餐」，內含調皮搗蛋蛋撻2顆、無糖綠茶，每組125元。

肯德基以皮蛋、蔥花為食材，推出「調皮搗蛋蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基以皮蛋、蔥花為食材，推出「調皮搗蛋蛋撻」。圖／肯德基提供

肯德基 食材

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