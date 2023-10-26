肯德基「蔥花皮蛋蛋撻」搞怪開賣！只賣35天
蛋撻只能吃甜的嗎？肯德基將以皮蛋、蔥花為食材，於10月31日推出「調皮搗蛋蛋撻」，帶來甜鹹交錯的大膽口味。
肯德基新推出的「調皮搗蛋蛋撻」，以經典的163層蛋撻皮為底，內餡則是香草卡士達，再搭配上鹹香的皮蛋，還有美乃滋、蔥花點綴，帶來滿滿的層次感與味覺的想像空間，限時於10月31日至12月4日期間販售，每顆52元。
除了單點之外，「調皮搗蛋蛋撻」也推出多種組合餐或禮盒，並搭配限定塗鴉禮盒設計。「雙色蛋撻禮盒」內含3顆調皮搗蛋蛋撻，以及3顆原味蛋撻，每盒261元。「調皮搗蛋蛋撻禮盒」則包括調皮搗蛋蛋撻6顆，每盒282元。PK 雙饗卡APP則推出會員獨家專屬「調皮搗蛋餐」，內含調皮搗蛋蛋撻2顆、無糖綠茶，每組125元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言