Mister Donut「甜甜圈10入299元」 還有萬聖節搞怪甜點

萬聖節即將到來，許多餐廳也紛紛推出特殊造型的鬼怪餐點。Mister Donut除了推出多種萬聖節限定甜點，還有「甜甜圈10入299元」的限時優惠。「老爺小花園」則是推出5款萬聖節甜點，各有不同特色。

因應萬聖節到來，「Mister Donut」推出應景的「南瓜巧貝」、「藍莓優格幽靈」、「可可獨眼蛋糕圈」、「草莓獨眼蛋糕圈」，還有「南瓜脆脆波堤」等系列甜點，帶來詭異又可愛的節慶氣氛。10月27日至10月30日期間，還推出「甜甜圈10入299元」的限時優惠（限39元產品，可補差額換購價高商品），另外還有指定飲品「第2杯5折」的優惠。