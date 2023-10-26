Mister Donut「甜甜圈10入299元」 還有萬聖節搞怪甜點
萬聖節即將到來，許多餐廳也紛紛推出特殊造型的鬼怪餐點。Mister Donut除了推出多種萬聖節限定甜點，還有「甜甜圈10入299元」的限時優惠。「老爺小花園」則是推出5款萬聖節甜點，各有不同特色。
因應萬聖節到來，「Mister Donut」推出應景的「南瓜巧貝」、「藍莓優格幽靈」、「可可獨眼蛋糕圈」、「草莓獨眼蛋糕圈」，還有「南瓜脆脆波堤」等系列甜點，帶來詭異又可愛的節慶氣氛。10月27日至10月30日期間，還推出「甜甜圈10入299元」的限時優惠（限39元產品，可補差額換購價高商品），另外還有指定飲品「第2杯5折」的優惠。
結合餐廳、咖啡廳與烘焙的「老爺小花園」，今年也於10月28日至10月31日期間，推出5款應景甜點，包括有「暗黑傑克」、「搞怪南瓜」、「升官發財」、驚悚詭譎的「女巫手指與貓眼瑪德蓮」等品項，每款185元。同時店內也針對義大利麵限時新增「暗黑墨魚麵」選項，讓民眾為自己的餐點增添萬聖節的恐怖氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言