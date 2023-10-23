秋冬必備百搭樂福鞋 撞色、壓紋、扣環… 細節差很大

全身時尚造型的完成度，有賴一雙有品味的好鞋。以奢華製鞋工藝聞名的FERRAGAMO，2023秋冬推出一系列結合摩登比例與奢華皮革的男女樂福鞋新作，以精湛的製鞋工藝精心製作，成就適度休閒又正式的當代經典。

針對當代女性穿搭需求而推出的FERRAGAMO樂福鞋，結合經典鞋型與現代細節：撞色縫線與低調的品牌壓紋細節，為樂福鞋煥發出令人耳目一新的中性風采，體現品牌的卓越工藝、創作力與創新意念。全系列備有多種色彩選擇，其中全黑款式更獨具巧思地搭配了對比強烈的紅色內襯細節，裡外皆美；奶油白與紅色鞋款則大膽配襯對比的黑色鞋底、奪目的銀色款則以咖啡色鞋底撞色混搭、還有一款柔和白色鞋面的黑色雙色款，以意想不到的方式為秋日步伐增添風格趣味。

男士樂福鞋則提供一系列從正式到休閒的豐富選擇：鞋型較為寬闊舒適的休閒系列，與女鞋同樣採用撞色縫線搭配低調的品牌壓紋細節，以新鮮創意細節配襯當代穿搭風采。配有Gancini雙環扣飾的款式是不容錯過的當代經典，完美體現品牌傳統製鞋精神，經典外型以現代比例重新修正，備有黑色、棕色與以品牌壓紋取代金屬扣飾的全新款式，介於休閒與正式之間，適合各種場合。正式鞋款採用修長且時尚的全新輪廓，不論是柔軟的單色小牛皮、或是黑紅漸層的漆亮皮革款式，皆裝飾標誌性的Gancini雙環扣飾，展現不凡品味，亦提供以流蘇取代經典扣環的流行款式，為日常造型增添個性品味。