Dior 2024早春度假全新包款 彩蝶漫舞

韓流女子天團BLACKPINK的JISOO日前在社群分享一系列暢遊巴黎的踩點美照,不論是漫步戶外或市區逛街,Dior在2024早春度假發表的全新黑色Miss Dior包都不離身!可見可以斜背、肩背的這款包設計方便搭配,收納力和容量都相當足夠,外出旅行不論天氣行程如何影響穿搭,絕對是完美出場的百搭首選!不僅JISOO,因演出泰國版《流星花園》中「杉菜」一角而竄紅的泰國青春女星Tontawan Tantivejakul(Tu),也選擇了白色款的Miss Dior包作為造訪巴黎的旅伴,可見其令人難以抗拒的當代魅力。

Miss Dior包是Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在2024早春度假女裝系列中,再次向品牌深厚的時尚底蘊致敬之作。包款精緻輪廓由柔軟且優美的線條構成,使整體散發優雅與自信的清新姿態。以絲滑觸感的皮革製作而成的Miss Dior包,包身裝飾標誌性的Cannage藤格紋圖騰,並點綴經典的「D、I、O、R」吊飾,為包款精巧地增添完美細緻度,不但呼應迪奧先生對細節的重視,也體現高級訂製服的創新精神。風格獨具的設計在細節上更揉合實用巧思,巧藏2個收納隔層,並配有金色包鍊,可手提、肩背或斜背,能完美融入各場合穿著配搭。

Dior的2024早春度假女裝系列,除了迎來最新Miss Dior包的初亮相,也為既有的Dior Book Tote托特包和Lady D-Lite等包款換上全新的魅力風采:蝴蝶!這一季,Maria Grazia Chiuri再度造訪了「靈魂之地」墨西哥,並透過Frida Kahlo這位傳奇人物與墨西哥文化建立起強而有力的脈動連結。為刻畫這位女性藝術家豐沛的生命力,Maria Grazia Chiuri選擇「蝴蝶」的意象,透過破繭而出、展翅高飛的生命歷程,來象徵她心目中女性不斷蛻變、迎向自由的力量。