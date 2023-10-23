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Dior 2024早春度假全新包款 彩蝶漫舞

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
泰版杉菜Tontawan Tantivejakul（Tu）穿2024早春最新服飾拎Miss Dior白色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG @tontawan
泰版杉菜Tontawan Tantivejakul（Tu）穿2024早春最新服飾拎Miss Dior白色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG @tontawan

韓流女子天團BLACKPINK的JISOO日前在社群分享一系列暢遊巴黎的踩點美照，不論是漫步戶外或市區逛街，Dior在2024早春度假發表的全新黑色Miss Dior包都不離身！可見可以斜背、肩背的這款包設計方便搭配，收納力和容量都相當足夠，外出旅行不論天氣行程如何影響穿搭，絕對是完美出場的百搭首選！不僅JISOO，因演出泰國版《流星花園》中「杉菜」一角而竄紅的泰國青春女星Tontawan Tantivejakul（Tu），也選擇了白色款的Miss Dior包作為造訪巴黎的旅伴，可見其令人難以抗拒的當代魅力。

Miss Dior包是Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在2024早春度假女裝系列中，再次向品牌深厚的時尚底蘊致敬之作。包款精緻輪廓由柔軟且優美的線條構成，使整體散發優雅與自信的清新姿態。以絲滑觸感的皮革製作而成的Miss Dior包，包身裝飾標誌性的Cannage藤格紋圖騰，並點綴經典的「D、I、O、R」吊飾，為包款精巧地增添完美細緻度，不但呼應迪奧先生對細節的重視，也體現高級訂製服的創新精神。風格獨具的設計在細節上更揉合實用巧思，巧藏2個收納隔層，並配有金色包鍊，可手提、肩背或斜背，能完美融入各場合穿著配搭。

Dior的2024早春度假女裝系列，除了迎來最新Miss Dior包的初亮相，也為既有的Dior Book Tote托特包和Lady D-Lite等包款換上全新的魅力風采：蝴蝶！這一季，Maria Grazia Chiuri再度造訪了「靈魂之地」墨西哥，並透過Frida Kahlo這位傳奇人物與墨西哥文化建立起強而有力的脈動連結。為刻畫這位女性藝術家豐沛的生命力，Maria Grazia Chiuri選擇「蝴蝶」的意象，透過破繭而出、展翅高飛的生命歷程，來象徵她心目中女性不斷蛻變、迎向自由的力量。

除了各式各式蝴蝶的緹花、針織、或是由刺繡、皮革、金屬工藝方式呈現的蝴蝶，Dior也再度攜手長期合作的藝術家Pietro Ruffo，所構思發想的「Butterfly Around the World」圖騰，傳遞令人難以抗拒的蝴蝶美學與蛻變意涵魔力。蝶影破繭而出的意象不僅出現在長裙、針織衫、絲質斜紋布裙子、絲巾等單品上，蝶翼更延伸至手鍊、項鍊與標誌性的Dior Tribales耳環，洋溢無限詩意。或是金色、藍色、玫紅色，這個充滿迷人魅力的生物以班爛色調飄舞至各式包款上，為經典包款注入彩蝶漫飛的深刻印象與獨到魅力。

Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior Butterfly Bandana印花刺繡中型提包，31萬元。圖／Dior提供
Lady Dior Butterfly Bandana印花刺繡中型提包，31萬元。圖／Dior提供
JISOO穿2024早春最新服飾配Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包出現在巴黎街頭。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
JISOO穿2024早春最新服飾配Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包出現在巴黎街頭。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Dior 2024早春度假系列以蝴蝶象徵強韌的生命力。圖／Dior提供
Dior 2024早春度假系列以蝴蝶象徵強韌的生命力。圖／Dior提供
Miss Dior粉色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Miss Dior粉色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
「Butterfly Around the World」圖騰，由Pietro Ruffo構思發想。圖／Dior提供
「Butterfly Around the World」圖騰，由Pietro Ruffo構思發想。圖／Dior提供
JISOO穿2024早春最新服飾配Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包出現在巴黎街頭。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
JISOO穿2024早春最新服飾配Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包出現在巴黎街頭。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Lady D-Lite金色Butterfly Around the World刺繡中型提包，18萬元。圖／Dior提供
Lady D-Lite金色Butterfly Around the World刺繡中型提包，18萬元。圖／Dior提供
蝴蝶以不同工藝手法和設計出現在各式各樣的配件和服飾上。圖／Dior提供
蝴蝶以不同工藝手法和設計出現在各式各樣的配件和服飾上。圖／Dior提供
Dior Book Tote Butterfly Bandana印花刺繡大型托特包，11萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Book Tote Butterfly Bandana印花刺繡大型托特包，11萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Book Tote粉色多彩Butterfly Around the World刺繡中型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Book Tote粉色多彩Butterfly Around the World刺繡中型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Lady Dior Toile de Jouy Mexico珠飾刺繡中型提包，27萬元。圖／Dior提供
Lady Dior Toile de Jouy Mexico珠飾刺繡中型提包，27萬元。圖／Dior提供
JISOO穿2024早春最新服飾配Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包出現在巴黎街頭。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
JISOO穿2024早春最新服飾配Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包出現在巴黎街頭。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Mini Miss Dior金色Butterfly Zodiac珠飾刺繡迷你提包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Mini Miss Dior金色Butterfly Zodiac珠飾刺繡迷你提包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Miss Dior米黃色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Miss Dior米黃色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
迪麗熱巴拎2024早春最新黑色小羊皮Miss Dior包。圖／摘自藝人工作室微博
迪麗熱巴拎2024早春最新黑色小羊皮Miss Dior包。圖／摘自藝人工作室微博
Miss Dior白色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Miss Dior白色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
泰版杉菜Tontawan Tantivejakul（Tu）穿2024早春最新服飾拎Miss Dior白色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG @tontawan
泰版杉菜Tontawan Tantivejakul（Tu）穿2024早春最新服飾拎Miss Dior白色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG @tontawan
蝶影破繭而出幻化成多種形貌與型態，洋溢無限詩意。圖／Dior提供
蝶影破繭而出幻化成多種形貌與型態，洋溢無限詩意。圖／Dior提供

Dior 蝴蝶

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