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7-ELEVEN萬聖節加碼！限時5天哈根達斯買3送2、哈燒熱狗買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN自10月27日起至10月31日推出限時LINE優惠活動，哈根達斯迷你杯、雪糕系列任選買3送2。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月27日起至10月31日推出限時LINE優惠活動，哈根達斯迷你杯、雪糕系列任選買3送2。圖／7-ELEVEN提供

各式萬聖節活動本周末即將熱鬧展開，7-ELEVEN為滿足就近補給派對食飲、不給糖就搗蛋活動需求，自10月27日起，限時5天集結日本味覺糖、日本Bourbon、加倍佳、曼陀珠、嘎哩嘎哩、哈根達斯、CITY系列、思樂冰（限定門市販售）、哈燒專櫃（限定門市販售）享優惠，邀請消費者就近到超過6,800家門市共襄盛舉。

7-ELEVEN萬聖節派對主題活動自10月27日自10月31日止，限時5天搞怪登場，包括加倍佳棒棒糖、曼陀珠指定口味、日本Bourbon北日本指定軟糖與布朗尼棒、日本味覺糖指定品項都有買1送1超殺折扣。派對食飲主推哈燒專櫃韓式起司熱狗/美式大熱狗買1送1、思樂冰3種人氣口味中杯買2送1，CITY系列飲品集結經典大杯美式咖啡買1送1，以及適合萬聖節派對飲用的焙烤榛果風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、珍珠奶茶、香鑽水果茶等5大風味飲品同品項買2送1。

派對不能少的還有好吃的冰淇淋，7-ELEVEN同步自10月27日起至10月31日推出哈根達斯限時LINE優惠活動，哈根達斯迷你杯、雪糕系列任選買3送2，以單入129元換算，可現省258元，更加碼消費可於推出小7集點卡兌換限量贈品，活動期間消費買滿5件集1點，集滿2點可預購兌換限量「哈根達斯法式陶瓷餐盤」或「哈根達斯時尚挖冰杓」，鐵粉別錯過囤貨、收集最佳時機。

7-ELEVEN把握萬聖節搞怪商機，自10月初已陸續整合線上線下雙平台，藉由門市、i預購網羅多款超商獨家限定販售的萬聖節相關商品，推出超過6,800家門市主題式引進「糖果萬聖派對落地架」、國際精品專櫃引進萬聖節限定新品，「i預購」更引進超商首賣的萬聖節造型款包子、變裝服飾與配件，豐富商品滿足萬聖派對吃的、用的、穿的各種需求。

7-ELEVEN哈根達斯指定優惠外，加碼消費可於推出小7集點卡兌換限量贈品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN哈根達斯指定優惠外，加碼消費可於推出小7集點卡兌換限量贈品。圖／7-ELEVEN提供
萬聖節加碼優惠！7-ELEVEN限時5天指定品項最低5折起。圖／7-ELEVEN提供
萬聖節加碼優惠！7-ELEVEN限時5天指定品項最低5折起。圖／7-ELEVEN提供
萬聖節加碼優惠！7-ELEVEN限時5天指定品項最低5折起。圖／7-ELEVEN提供
萬聖節加碼優惠！7-ELEVEN限時5天指定品項最低5折起。圖／7-ELEVEN提供
哈燒專櫃推出萬聖節限定活動，美式大熱狗買1送1。圖／7-ELEVEN提供
哈燒專櫃推出萬聖節限定活動，美式大熱狗買1送1。圖／7-ELEVEN提供

派對 萬聖節 日本

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