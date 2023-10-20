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蝦皮購物舉辦「蝦皮金選獎」持續打造更便利的電商環境 與賣家共榮共好

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「蝦皮金選獎」除了恭喜賣家取得好業績，也感謝賣家對蝦皮購物平台的支持。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦皮金選獎」除了恭喜賣家取得好業績，也感謝賣家對蝦皮購物平台的支持。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物今天（10月20日）舉辦「蝦皮金選」頒獎典禮，頒發年度金選獎、年度人氣夯店、最佳服務品質獎、年度直播獎等14個獎項，除了恭喜賣家取得好業績，也感謝賣家對蝦皮購物平台的支持。蝦皮購物表示，電商產業的成功來自每一位賣家努力經營，蝦皮會繼續傾聽賣家的意見，開發符合賣家需求的平台服務、打造更便利的電商環境，與賣家共同成長、共榮共好。

今年「蝦皮金選」在服務品質、策略創新、銷售營運、成長突破及經驗傳承五個面向，共有150位入圍賣家表現亮眼，賣家運用蝦皮平台提供買家服務、分析銷售數據、舉辦直播活動等，帶動賣場業績持續成長。食品類最佳品質服務獎由賣場擁有近60萬個五星好評的「新竹美食王」榮獲。身為土生土長的新竹人，涂老闆抱持著對家鄉美食的熱愛，創業銷售新竹美食，試圖翻轉外界對於「新竹美食沙漠」的偏見。創業初期從一人堆滿貨品的小套房開始，邊哄孩子邊包貨，六年來生意逐步成長，辦公室從公寓、透天到廠房，團隊也不斷擴大。涂老闆說：「沒想過素人也能把電商生意做起來，會努力給買家最好的服務。」

而獲得流行類「蝦皮年度夥伴賞」的帽子品牌「ZOII佐壹」，創辦人Tony只有26歲。父親從事帽子批發，子承父業的他認為數位轉型的關鍵在電商行銷，特別花時間深入研究。Tony透過觀察銷量掌握流行趨勢，除了選品之外也嘗試自製獨家商品，與競品做出區隔。Tony說：「一開始做電商連轉換率都看不懂，現在透過蝦皮的行銷工具可以從每一層行為的轉換率找出潛在市場機會。」

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物致力於服務每位想投入電商的中小商家，未來蝦皮購物會更加重視系統的研發，並提供更多元的電商課程和輔導計畫，讓賣家在經營賣場時也能提升電商相關專業能力。

蝦皮購物今天（10月20日）盛大舉辦「蝦皮金選」頒獎典禮，今年特別打造14個獎項，共有150位賣家入圍。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今天（10月20日）盛大舉辦「蝦皮金選」頒獎典禮，今年特別打造14個獎項，共有150位賣家入圍。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，未來將提供更多元的輔導計畫，協助賣家能提升電商相關專業能力。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，未來將提供更多元的輔導計畫，協助賣家能提升電商相關專業能力。圖／蝦皮購物提供
「新竹美食王」榮獲食品類「最佳品質服務獎」，創業六年團隊持續擴大，期望給買家最好的服務。圖／蝦皮購物提供
「新竹美食王」榮獲食品類「最佳品質服務獎」，創業六年團隊持續擴大，期望給買家最好的服務。圖／蝦皮購物提供
「ZOII佐壹」榮獲流行類「蝦皮年度夥伴賞」，透過蝦皮的行銷工具，成功找出市場潛在機會。圖／蝦皮購物提供
「ZOII佐壹」榮獲流行類「蝦皮年度夥伴賞」，透過蝦皮的行銷工具，成功找出市場潛在機會。圖／蝦皮購物提供
賣場擁有近60萬個五星好評的「新竹美食王」創業初期從一人堆滿貨品的小套房開始，邊哄孩子邊包貨，六年來生意逐步成長。圖／蝦皮購物提供
賣場擁有近60萬個五星好評的「新竹美食王」創業初期從一人堆滿貨品的小套房開始，邊哄孩子邊包貨，六年來生意逐步成長。圖／蝦皮購物提供
帽子品牌「ZOII佐壹」除了選品之外也嘗試自製獨家商品，與競品做出區隔。圖／蝦皮購物提供
帽子品牌「ZOII佐壹」除了選品之外也嘗試自製獨家商品，與競品做出區隔。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 電商 新竹

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