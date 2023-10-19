現省259！拿坡里「買1kg腿排送披薩」只限25天

為迎接雙11，「拿坡里披薩．炸雞」自即日起推出限時優惠，凡購買「1公斤腿排桶」，就贈送1個小披薩，現省259元。另外為慶祝拿坡里的「義式炸雞」獲得「500盤」，還有「酥脆鱈魚香絲買1送1」的限時加購優惠。

即日起至11月12日期間，凡至拿坡里披薩．炸雞購買1公斤的腿排桶，就贈送「小披薩」1個，原價709元，優惠價450元，約享64折優惠，外帶或內用均可適用，讓民眾同時擁有「炸雞＋披薩」的雙重享受。

除此之外，「500輯」所主辦的第三屆「500盤」評選中，拿坡里的「義式炸雞」成功上榜。為慶祝評審青睞，即日起至11月12日期間，凡至拿坡里點購炸雞類商品，就享「酥脆鱈魚香絲買1送1」的優惠，。原價178元，優惠價89元。