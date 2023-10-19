經典工裝靴款顛覆想像！致敬超現實主義、多巴胺配色好搶眼

Timberland的經典黃靴，今年迎來50周年，於是推出宛如「多巴胺」特別彩色系列紀念款。無獨有偶，Dr. Martens的Jadon厚底靴，也迎來10周年，於是致敬英國超現實主義藝術家，為限定靴款換上新裝，顛覆眾人對其印象。

網路上有著「踢不爛」暱稱的靴款，其實意指的就是Timberland經典黃靴，從防水革新到融合工作與戶外精神傳承，都是當代潮流人士最愛之一，也是最能代表品牌的設計。於是Timberland黃靴50周年特別彩色系列擷取戶外色彩為靈感，運用能描述出天空和峽谷、湖水與植物、礦石與熔岩等色澤來裝飾，並以優質皮革、Primaloft生態保暖棉等材質製成，同時添加防水保護機能。所以呈現出過去從來沒有過的橙、粉、綠、藍、紅與灰、藍配色，讓消費者看了也驚艷，與經典黃色相比，顯得更加年輕活潑。

Dr. Martens Jadon Jetta厚底靴，8,980元。圖／Dr. Martens提供

而Dr. Martens的Jadon厚底靴10周年限定款，先呈現兩款Jadon Jetta厚底靴，分別選用復古灰褐色的Sendal光滑全粒面皮革，及深棕色的Classic Pull-Up經典油感皮革，鞋面上摺痕與彎折處呈現的細膩皮革光澤，搭配復古金色裝飾，增添懷舊色彩。為了提升穿脫便利度，Dr. Martens捨去鞋帶，轉而採用前拉鍊和皮革拉環，賦予靴身流線感。另外，還首度以超現實女藝術家Ithell Colquhoun知名的Example of Decalcomania Technique畫作融入，打造Tate 1460靴款。透過融合流動抽象紋理與Backhand全粒面皮革，搭配招牌黃色縫線與鞋後跟標，體現藝術家拒絕妥協叛逆精神。

Dr. Martens Jadon Jetta厚底靴，8,980元。圖／Dr. Martens提供