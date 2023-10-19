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想要特別訂製跑車、計時碼表？兩個願望泰格豪雅一次滿足！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅和保時捷再度攜手合作「Sonderwunsch特殊願望計畫」，打造兩款搭載特製計時碼表組的賽車，讓超跑迷、表迷願望同時成真。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅和保時捷再度攜手合作「Sonderwunsch特殊願望計畫」，打造兩款搭載特製計時碼表組的賽車，讓超跑迷、表迷願望同時成真。圖／TAG Heuer提供

為致敬賽車運動的輝煌歷史，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）和保時捷（Porsche）可說是不遺餘力。適逢Carrera系列表款與911原型車，皆是問世60周年，除了推出限定腕表之外，雙品牌再度攜手合作「Sonderwunsch特殊願望計畫」，打造兩款搭載了特製計時碼表組的賽車，讓超跑迷、表迷願望同時成真。

Sonderwunsch特殊願望計畫的許多設計元素，都源自兩個品牌與Carrera泛美公路賽事長久以來的關聯性。賽車車門和車頂均漆上顯眼的編號152和154，這是由保時捷風格部門的設計師 Grant Larson，參考了傳奇賽事的保時捷550 Coupé歷史照片而來，用以設計出賽車編號樣式。 在車子內裝中，經典紅色皮革座椅與黑色儀表板及車門飾板形成鮮明對比，內裝套件採用黑色陽極氧化鋁飾面，搭配同色方向盤。還有一個亮點是在方向盤的縫線飾邊和儀表板上都可以看到，結合墨西哥國旗與TAG Heuer標誌顏色的綠色、白色和紅色交織十字繡。

Sonderwunsch特殊願望計畫編號154賽車的一大特色，是呼應雙品牌合作歷史，位於中控台上的TAG Heuer計時碼表組。圖／TAG Heuer提供
Sonderwunsch特殊願望計畫編號154賽車的一大特色，是呼應雙品牌合作歷史，位於中控台上的TAG Heuer計時碼表組。圖／TAG Heuer提供

而其中編號154賽車的一大特色，是呼應雙品牌合作歷史，位於中控台上的TAG Heuer計時碼表組。這是受到原版Heuer Rally Master所啟發的新型計時器，能將報時功能與計時功能分開，Master-Time 時鐘配備雙發條盒機芯可提供8天動力儲存。與其搭配的是Monte Carlo計時碼錶，它以著名拉力賽命名，有中央計時秒針、分針以及跳時計時器。這對名為Rally Master的組合成為當時賽車的固定配置，特別是那些參加拉力賽和常規賽事的跑車，尤其是保時捷的車款。

Sonderwunsch特殊願望計畫的賽車內裝，有著結合墨西哥國旗與TAG Heuer標誌顏色的綠色、白色和紅色交織十字繡裝飾。圖／TAG Heuer提供
Sonderwunsch特殊願望計畫的賽車內裝，有著結合墨西哥國旗與TAG Heuer標誌顏色的綠色、白色和紅色交織十字繡裝飾。圖／TAG Heuer提供

品牌 保時捷 設計師 腕表

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