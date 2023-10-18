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台中樂葵年底北上進駐微風南山 引爆無菜單鐵板燒戰火

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
微風集團開發招商事業處副總經理高德璇（右二），新天地餐飲集團總經理 歐敏雄（右三），今天正式簽約。圖／樂葵法式鐵板燒提供。
微風集團開發招商事業處副總經理高德璇（右二），新天地餐飲集團總經理 歐敏雄（右三），今天正式簽約。圖／樂葵法式鐵板燒提供。

無菜單預付制中高價位鐵板燒，無疑是國內當前最火紅的餐飲型態之一。不但「初魚鐵板燒」於短短數年間在全台開出12家店，台中宴會龍頭新天地集團去年11月開幕的「樂葵法式鐵板燒」，也在今年9月底插旗七期豪宅商圈設立台中二店，並預計今年年底再下一城，進駐台北市信義區微風南山5樓，開設台北首店。

「樂葵法式鐵板燒」主打在每套1460元＋10％價位當中，能夠一口氣吃到鮑魚、龍蝦、Prime牛小排、鴨胸、生蠔、干貝…等夢幻級食材，超高CP值立即在中台灣引爆訂位熱潮，台中首店甫開幕便幾乎天天滿座。

看好「樂葵法式鐵板燒」的發展實力，微風集團力邀樂葵法式鐵板燒進駐微風南山。微風集團開發招商事業處副總經理高德璇表示：「微風集團目前在鐵板燒餐廳方面，僅有高價位的『The Ukai Taipei』；我們很高興能夠與有『樂葵法式鐵板燒』進駐，兼具高品質與高CP值，提供消費者中價位鐵板燒選擇。」

「樂葵法式鐵板燒」除發揮新天地餐飲集團高檔食材的採購優勢，更秉持打造頂級宴會廳的手筆，斥資3000萬建構極致奢華用餐空間，除富麗堂皇的用餐空間及大理石桌面，更耗資百萬元訂製吊燈，呈現五星級飯店質感與當代法式時尚的用餐氛圍，在一片日式料理亭洪流中，樹立鮮明的品牌印象。

業者推估，鐵板燒約有近百億的市場規模，而定價超越千元以上的中高價鐵板燒約占50億，這一波無菜單預付制鐵板燒浪潮來勢洶洶，對市場原有高價位鐵板燒衝擊巨大。

「樂葵法式鐵板燒」副總經理林國威指出，「無菜單」可以大幅減少食材備製品項，將損耗降到最低，還能透過集中採購降低成本；「預付制」可以有效降低顧客No Show率，安排最適人力，降低人力浪費；而「同步開桌」則能讓人效發揮到極致。

林國威認為，業者將「無菜單」、「預付制」及「同步開桌」撙節下來的成本，回饋到食材等級上，就能創造讓客人趨之若鶩的超高CP值菜單，造成一位難求的滿客率，順利達成營收、利潤與顧客滿意度三贏的局面。

「樂葵法式鐵板燒」菜色「日本生蠔魚子蕈海膽荷蘭醬」。圖／樂葵法式鐵板燒提供。
「樂葵法式鐵板燒」菜色「日本生蠔魚子蕈海膽荷蘭醬」。圖／樂葵法式鐵板燒提供。
「樂葵法式鐵板燒」今年年底將進駐台北市信義區微風南山5樓（此為3D模擬圖）。圖／樂葵法式鐵板燒提供。
「樂葵法式鐵板燒」今年年底將進駐台北市信義區微風南山5樓（此為3D模擬圖）。圖／樂葵法式鐵板燒提供。
「樂葵法式鐵板燒」以法式經典醬汁為傳統鐵板燒增添更多元且豐富的味覺層次。圖／樂葵法式鐵板燒提供。
「樂葵法式鐵板燒」以法式經典醬汁為傳統鐵板燒增添更多元且豐富的味覺層次。圖／樂葵法式鐵板燒提供。
「樂葵法式鐵板燒」微風南山店追求當代法式時尚用餐氛圍（此為3D模擬圖）。圖／樂葵法式鐵板燒提供。
「樂葵法式鐵板燒」微風南山店追求當代法式時尚用餐氛圍（此為3D模擬圖）。圖／樂葵法式鐵板燒提供。

微風南山 餐廳

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