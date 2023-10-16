路易威登Artycapucines限量藝術包 第5篇章來了！

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2019年開始，以品牌最具代表性的Capucines包款為空白畫布，邀請藝術家情揮灑靈感創作，至今，Artycapucines系列已有29款出自全球各地著名藝術家之手獨一無二的設計。2023年，Artycapucines系列邁入第五篇章，特別邀請到五位當代頂尖藝術家運用個人獨特的藝術視角創作限量200個的獨特藝術Capucines包，分別是Billie Zangewa、Ewa Juszkiewicz、Liza Lou、Tursic & Mille和王子平，完美結合藝術家的藝術才華和創意，與路易威登工匠的別出心裁與高超技藝。

Capucines包以品牌於1854年開設首家精品店的地點，也就是巴黎的Rue Neuve-des-Capucines街命名。出生於馬拉威、現居南非的Billie Zangewa，刻意用殘缺、不完整的生絲來拼湊出風景和人物肖像，她運用極為清晰的錯視印刷、高度表現張力的刺繡，以及有意讓人看見手工縫合痕跡等製作工藝，將自己在2020年以兒子Mika為主角所創作的《The Swimming Lesson》作品重現在Capucines包款上。波蘭畫家Ewa Juszkiewicz長期關注女性身分及其在西方典籍中被壓抑的角色，她選擇使用極為清晰的版畫印刷技術，將其2021年所創作的超現實主義作品《Ginger Locks》印在Capucines包上，襯以一串金色珍珠。