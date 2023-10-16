路易威登Artycapucines限量藝術包 第5篇章來了！
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2019年開始，以品牌最具代表性的Capucines包款為空白畫布，邀請藝術家情揮灑靈感創作，至今，Artycapucines系列已有29款出自全球各地著名藝術家之手獨一無二的設計。2023年，Artycapucines系列邁入第五篇章，特別邀請到五位當代頂尖藝術家運用個人獨特的藝術視角創作限量200個的獨特藝術Capucines包，分別是Billie Zangewa、Ewa Juszkiewicz、Liza Lou、Tursic & Mille和王子平，完美結合藝術家的藝術才華和創意，與路易威登工匠的別出心裁與高超技藝。
Capucines包以品牌於1854年開設首家精品店的地點，也就是巴黎的Rue Neuve-des-Capucines街命名。出生於馬拉威、現居南非的Billie Zangewa，刻意用殘缺、不完整的生絲來拼湊出風景和人物肖像，她運用極為清晰的錯視印刷、高度表現張力的刺繡，以及有意讓人看見手工縫合痕跡等製作工藝，將自己在2020年以兒子Mika為主角所創作的《The Swimming Lesson》作品重現在Capucines包款上。波蘭畫家Ewa Juszkiewicz長期關注女性身分及其在西方典籍中被壓抑的角色，她選擇使用極為清晰的版畫印刷技術，將其2021年所創作的超現實主義作品《Ginger Locks》印在Capucines包上，襯以一串金色珍珠。
美國藝術家Liza Lou最廣為人知的創作手法，就是像是1995年《Kitchen》等大型雕塑品上使用珠子，這也出現在她所創作的Artycapucines系列包款上，將細小又精美的珠飾壓印在柔軟的皮革上，以如同雕塑一般的第二層皮膚覆蓋在Capucines包身上。法國籍塞爾維亞裔藝術創作雙人組合Tursic & Mille則運用其對當代社會影像超載和語境重構的興趣，將Capucines包款重新塑造成招牌的花朵形狀，並且運用五顏六色的刺繡將2021年的畫作《Tenderness》搬到Capucines包身上，搭配燒焦的雪松木手柄和鑲嵌的LV標誌。中國藝術家王子平所創作的迷你Artycapucines系列Capucines包款，是在該系列迄今尺寸最小的一個，結合皮革拼接和鑲嵌工藝，鮮豔明亮的色彩及甜美可愛的圖案則是對這個視覺飽和、自我反思的世界的提醒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言