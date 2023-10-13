把香奈兒穿成你的專屬！駕馭經典符碼 官方大解密

如何用善用珠寶穿出自己風格？香奈兒（CHANEL）發表今年最新香奈兒風格語彙指引（THE CHANEL STYLE GUIDE），透過獨一無二的配戴方式，高級珠寶與腕表能豐富每日穿搭變化、展現個人風格。COCO CRUSH狂想曲、長項鍊美學、成雙風格、經典混搭、萬中選一，共5種穿搭哲學，展現絕無僅有的個人魅力！

COCO CRUSH系列創作靈感源自品牌1955年面世以來成為經典品牌符碼的菱格紋圖騰，也是最適合混搭疊戴的中性款式。疊戴兩只、三只或四只COCO CRUSH窄版戒指，隨興組合不同金質、鑲鑽或非鑲鑽款式，配戴於左右手或不同指節，就能放大窄版戒指魅力；嘗試看看分別於雙手不同指上配戴不同尺寸的COCO CRUSH戒指，或於同一指上配戴多枚不同尺寸、金質與鑲鑽等多只COCO CRUSH戒指，挑戰既有的配戴框架、嘗試疊戴創意的和諧層次感；於單指或不同手指戴上COCO CRUSH Toi et Moi戒指，最能展現經典幾何線條設計精神。講求整體風格完整度？不妨一次混搭COCO CRUSH系列戒指、手環、耳環及項鍊。

長項鍊是香奈兒女士的經典造型元素。如今依然以大膽姿態妝點女性。將未經調節長度的完整長項鍊直接穿戴於頸項，是向經典風格致敬的方式；將長項鍊扣環固定於胸前，形成Y字形線條、變化成兼具優雅與率性的領帶式長鍊；將長項鍊繞於腰際並以扣環固定作為珠寶腰鍊，或將長項鍊於頸項纏繞兩圈後扣上扣環、形成巴黎女子疊戴風格的Y字項鍊；纏繞兩圈作為雙圈項鍊配戴，讓項鍊隨身體姿態展現律動之美；夠大膽？試看看將長項鍊纏繞於手腕或腳踝，絕對成為眾人目光焦點；垂墜於美背得長項鍊，又能散發優雅的個性魅力。