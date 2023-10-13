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漢堡王免費吃「堡」！10月優惠密碼搶先公開

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
小華堡也有機會免費嘗。圖/漢堡王提供
小華堡也有機會免費嘗。圖/漢堡王提供

迎接2023年最後一季，漢堡王展現「10」足誠意，除了當月的華堡日活動外，也推出官網獨家限量「王的保溫瓶」加價購，以及安格斯系列套餐送漢堡活動，連續三周釋出各種優惠。

即日起，官網預訂外帶，單筆滿299元，輸碼「BKBOT」，即可用250元加購漢堡王限量「王的保溫瓶」。

華堡日也於10月14日至10月18日開跑，官網預訂指定華堡系列套餐，輸入「LOVEBK」並選擇10月18日取餐，或10月18日於門市出示粉絲專頁貼文、Line推播，購買指定華堡系列套餐，都可享免費小華堡乙顆。

10月20日起還有官網獨家優惠，於官網預購外帶或外送安格斯系列套餐，並指定於10月23日或10月24日取餐並輸碼「FREESH」，即贈Q彈海老堡乙顆。

「王的保溫瓶」官網獨家限量開賣。圖/漢堡王提供
「王的保溫瓶」官網獨家限量開賣。圖/漢堡王提供

套餐 漢堡 外送

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