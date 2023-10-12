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超夢幻！Dyson吹風機、造型器推「星空藍粉霧色」限定版

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Airwrap HS05多功能造型器「星空藍粉霧色」，除了康達抗毛躁吹髮器、升級版30mm Airwrap長型髮捲、升級版40mm Airwrap長型髮捲、升級版軟質順髮梳、升級版硬質順髮梳、圓頭豐髮梳、濾網刷、精美禮盒外，這次還附上順髮梳。圖／Dyson提供
Dyson Airwrap HS05多功能造型器「星空藍粉霧色」，除了康達抗毛躁吹髮器、升級版30mm Airwrap長型髮捲、升級版40mm Airwrap長型髮捲、升級版軟質順髮梳、升級版硬質順髮梳、圓頭豐髮梳、濾網刷、精美禮盒外，這次還附上順髮梳。圖／Dyson提供

最近各大科技品牌新機紛紛挑戰色彩與材質變化，其中肯定有「霧面」、「藍色」2大熱門關鍵字！持續鑽研美髮科技，也勇於在外型色彩挑戰不同變化的Dyson ，宣布將Dyson Supersonic吹風機HD15與Dyson Airwrap多功能造型器HS05換上超高顏值的「星空藍粉霧色」，融合活潑明豔的「星空藍色」以及細膩柔和的「粉霧色」，為過往總是較為深沉的秋冬風格換上多巴胺色系的活力能量。新色即日起可至Dyson官網或官方授權通路購買，建議售價分別為14,600元及17,600元。

Dyson設計團隊這次特別從天然礦石汲取深邃濃烈的藍色，調和出鮮明又充滿活力的「星空藍色」，再以Dyson美髮系列最經典的桃色作為靈感，重新創作出更加柔和的淺色調「粉霧色」，讓「星空藍粉霧色」兼具搶眼時髦感及溫柔魅力。為了完美襯托「星空藍粉霧色」的精緻質感，Dyson設計團隊更精心研發極致霧面外殼，與色彩搭配更協調，且帶來絕佳舒適的手感。

不只機身換上限定新色，經典的皮質收納盒當然也跟著推出同色系搭配，其中Dyson Airwrap多功能造型器HS05星空藍粉霧色除了附有「康達抗毛躁吹髮器」、「升級版造型髮捲」、「升級版順髮梳」、「圓頭豐髮梳」等多達6款配件，這次還直接附上順髮梳，絕對是歲末年終送禮時最體面的選擇。

Dyson為美髮科技系列產品換上「星空藍粉霧色」絕美新色。圖／Dyson提供
Dyson為美髮科技系列產品換上「星空藍粉霧色」絕美新色。圖／Dyson提供
Dyson美髮系列「星空藍粉霧色」兼具搶眼時髦感及溫柔魅力。圖／Dyson提供
Dyson美髮系列「星空藍粉霧色」兼具搶眼時髦感及溫柔魅力。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic吹風機HD15「星空藍粉霧色」，組合內含順髮吹嘴、柔和乾髮吹嘴、造型集風吹嘴、二合一抗毛躁順髮吹嘴、精美禮盒，售價14,600元。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic吹風機HD15「星空藍粉霧色」，組合內含順髮吹嘴、柔和乾髮吹嘴、造型集風吹嘴、二合一抗毛躁順髮吹嘴、精美禮盒，售價14,600元。圖／Dyson提供

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