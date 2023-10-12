超夢幻！Dyson吹風機、造型器推「星空藍粉霧色」限定版

最近各大科技品牌新機紛紛挑戰色彩與材質變化，其中肯定有「霧面」、「藍色」2大熱門關鍵字！持續鑽研美髮科技，也勇於在外型色彩挑戰不同變化的Dyson ，宣布將Dyson Supersonic吹風機HD15與Dyson Airwrap多功能造型器HS05換上超高顏值的「星空藍粉霧色」，融合活潑明豔的「星空藍色」以及細膩柔和的「粉霧色」，為過往總是較為深沉的秋冬風格換上多巴胺色系的活力能量。新色即日起可至Dyson官網或官方授權通路購買，建議售價分別為14,600元及17,600元。

Dyson設計團隊這次特別從天然礦石汲取深邃濃烈的藍色，調和出鮮明又充滿活力的「星空藍色」，再以Dyson美髮系列最經典的桃色作為靈感，重新創作出更加柔和的淺色調「粉霧色」，讓「星空藍粉霧色」兼具搶眼時髦感及溫柔魅力。為了完美襯托「星空藍粉霧色」的精緻質感，Dyson設計團隊更精心研發極致霧面外殼，與色彩搭配更協調，且帶來絕佳舒適的手感。