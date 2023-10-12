快訊

12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本…「這星座」建議國旅就好

2023兩岸和平調查 59.5%盼「維持現狀」達新高點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時3天！全家單品拿鐵、檸檬氣泡水買1送1 這10天網購取貨9元喝小拿鐵

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
指定日期至全家完成包裹取件，即可獲得Let's Café經典小杯熱拿鐵9元優惠券1張。圖／全家便利商店提供
指定日期至全家完成包裹取件，即可獲得Let's Café經典小杯熱拿鐵9元優惠券1張。圖／全家便利商店提供

大家最期待的全家「康康五」週末優惠公布啦！10月13日至10月15日限時3天，共有7款商品買1送1，包含解渴無負擔的Famicollection檸檬氣泡水，上班族的提神聖品Let's Café單品拿鐵（大杯，冰熱不限），還有阿奇儂 × 鮮乳坊的白巧戀乳雪糕、曼陀珠（白薄荷糖珠、綜合水果糖珠、葡萄糖珠，可任選），另外喜歡肉骨茶的朋友們也不可錯過，2件黃亞細肉骨茶麵只要99元。

而下半年電商購物節陸續暖身開跑，網購族記得選全家取件，即日起至10月15日，以及10月18日至10月22日，10天活動期間，只要在全家完成包裹取件，就可獲得Let's Café熱經典拿鐵小杯9元優惠券1張，取1件即贈送1張，單筆最多可贈送5張，比買1送1還划算。

全家康康五限時3天，單品拿鐵、檸檬氣泡水、白巧戀乳雪糕、曼陀珠買1送1。圖／全家便利商店提供
全家康康五限時3天，單品拿鐵、檸檬氣泡水、白巧戀乳雪糕、曼陀珠買1送1。圖／全家便利商店提供
全家「康康五」活動，本週末Let’s Café單品拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供
全家「康康五」活動，本週末Let’s Café單品拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供

電商 網購

延伸閱讀

開工不憂鬱！ 星巴克指定10品項、超商咖啡「買一送一」 星冰樂、那堤、卡布奇諾統統有

雙十國慶連假美食優惠！超過30家「超商+手搖+速食餐廳」好康快追 1 元蛋撻、10元Buffet、咖啡珍奶買1送1

整理包／4大超商「雙十連假限時優惠」一次看！思樂冰、哈根達斯、咖啡全入列

全家9元拿鐵來了！10月最新取件即贈「9元拿鐵優惠券」 循環杯「飲品半價」同步進行中

相關新聞

螞蟻人可衝！好市多新甜點「焦糖奶油布丁」評價兩極 同樣價格網激推「立頓活綠茶」：必回購

好市多推薦清單！美式賣場好市多新品甜點「焦糖奶油布丁」評價兩極引熱議，螞蟻人可衝；還有大批網友推薦一款「立頓綠茶」每見必囤，獲得許多網友青睞。

萬聖節就是要搞怪！南瓜造型包、木乃伊麵包好吃又應景

大人、小孩都愛的萬聖節即將到來，超商、超市、量販不約而同推出各種萬聖節新奇搞怪風格的甜點、糖果、巧克力，搶攻萬聖節商機，...

草莓季首發！Cremia「甘王草莓冰淇淋」這日上線 同場加映31冰淇淋「三味一體」新品

冰淇淋之神新品預告來了！北海道冰淇淋之神「Cremia」將於10/13帶著新口味攻佔甜點控的貪吃胃，不僅是「made in Japan」，還是台灣獨家販售；而人氣強強滾的「31冰淇淋」則為慶週年，首推「抹茶豆粉冰淇淋」...

限時四天！義美「草莓泡芙霜淇淋」買1送1 歷年不敗「草莓小泡芙＋草莓凍乾」強強組合要吃爆

義美小泡芙霜淇淋買一送一！日漸轉涼、秋意濃，義美食品特別祭出限時四日「霜淇淋聖代買一送一」，平均33元就能開吃酸甜好味道，天涼就是要吃冰！

買1送1來了！星巴克「10款飲品買1送1」、超夯「數位體驗」限時20天登場 今日起先領券

收假不憂鬱！星巴克將於10/11推出一日限定「好友分享」，共有10種指定飲品買一送一，咖啡、茶瓦納、星冰樂都包含其中。而消費者最愛的星巴克「數位體驗」也同步登場，今日起預領券...

每一口都不一樣？全家「紫薯霜淇淋」像古早味餅乾 網熱議：看顏色沒買錯

居然是這味！全家便利商店最新「金ㄟ紫薯霜淇淋」再掀打卡潮，粉紫外型超夢幻。有網友分享表示味道極似「咖啡孔雀捲心酥」引發熱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。