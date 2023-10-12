限時3天！全家單品拿鐵、檸檬氣泡水買1送1 這10天網購取貨9元喝小拿鐵

大家最期待的全家「康康五」週末優惠公布啦！10月13日至10月15日限時3天，共有7款商品買1送1，包含解渴無負擔的Famicollection檸檬氣泡水，上班族的提神聖品Let's Café單品拿鐵（大杯，冰熱不限），還有阿奇儂 × 鮮乳坊的白巧戀乳雪糕、曼陀珠（白薄荷糖珠、綜合水果糖珠、葡萄糖珠，可任選），另外喜歡肉骨茶的朋友們也不可錯過，2件黃亞細肉骨茶麵只要99元。

而下半年電商購物節陸續暖身開跑，網購族記得選全家取件，即日起至10月15日，以及10月18日至10月22日，10天活動期間，只要在全家完成包裹取件，就可獲得Let's Café熱經典拿鐵小杯9元優惠券1張，取1件即贈送1張，單筆最多可贈送5張，比買1送1還划算。 全家康康五限時3天，單品拿鐵、檸檬氣泡水、白巧戀乳雪糕、曼陀珠買1送1。圖／全家便利商店提供 全家「康康五」活動，本週末Let’s Café單品拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供