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蕭邦繽紛色彩躍上手腕 變色表盤好華麗
適度在身上穿戴一些繽紛的顏色，就能感受到愉悅的心情。瑞士頂級珠寶腕表品牌蕭邦（CHOPARD）就在最新的作品上妝點各種繽紛活潑的彩色寶石，以不同色調為日常生活展開全新的穿搭冒險。備受喜愛的休閒奢華腕表Alpine Eagle系列全新白K金表款，以能隨配戴者姿勢變化不同紫、粉、藍色調的變色刷紋面盤，搭配整圈鑲嵌梯形切割藍紫色剛玉的表圈，成為獨一無二的夢幻逸品。
珠寶作品以開放式設計的手環與戒指，凸顯對比或撞色的豐富寶石配色。品牌最富盛名的爪鑲工藝之作L'Heure Du Diamant系列，迎來最新獨一無二的戒指款式，18K黃金搭配獨有皇冠式鑲嵌，精選令人著迷的紫羅藍色撞色配襯粉紅色剛玉，或璀燦白鑽對比鮮豔紅寶石。以地球等星球為主要設計靈感的Happy Diamonds Planet系列珠寶，則是將細心拋光打磨成渾圓球形的硬寶石如青金石、紅紋石等，結合品牌最具代表性的滑動鑽石，明暗光影相映襯，展現活潑鮮明的時尚氣息。
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