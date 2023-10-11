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超可愛熊寶寶把玉石變得文青又時髦！珠寶再也不傳統

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀藍色月光石胸針，24,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀藍色月光石胸針，24,700元。圖／喬治傑生提供

隨著現代人配戴、混搭珠寶的習慣改變，傳統的珠寶形式也逐漸演變出全新的樣貌。台灣珠寶設計師林曉同「隨玉而安」系列就透過饒富文青氣息的青鳥、玉熊、瓢蟲等充滿故事性的當代符碼，以3D立體雕刻重新演繹玉石之美。經典「陪伴玉熊」推出全新單品：胸針、墜錬兩用式「福來熊」珠寶，從林曉同對寶貝女兒的回憶出發，捕捉玉熊追逐蝴蝶的可愛姿態，天然彩色剛玉鑲嵌成諧音「福疊」的蝴蝶，表達美好祝福；「氣球熊」則是首件耳骨扣作品，乘著夢想起飛的小熊掛在耳朵上，可愛又時髦。

擁有百年歷史的丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）也在百貨週年慶之際推出首波台灣市場獨家限量復刻訂製珠寶，三款全新MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列年度珍藏，以新藝術運動時期的華麗輪廓為基底，選用洋溢獨特光彩的方鈉石、藍色月光石、紅玉髓及綠瑪瑙，結合品牌最富盛名的純銀工藝，為喬治傑生大師於1900年代初期的經典原創注入繽紛活潑的華麗色調，讓自然主義風格完美融入當代日常穿搭。

喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀藍色方鈉石胸針項鍊，60,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀藍色方鈉石胸針項鍊，60,000元。圖／喬治傑生提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear棒球熊，15萬6,500元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear棒球熊，15萬6,500元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear氣球熊耳骨扣，93,800元。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear氣球熊耳骨扣，93,800元。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear No.2戒指，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear No.2戒指，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear氣球熊耳骨扣。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear氣球熊耳骨扣。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear福來熊胸墜兩用珠寶，25萬6,000元。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同珠寶Eric Jade Bear福來熊胸墜兩用珠寶，25萬6,000元。圖／林曉同設計師珠寶提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀綠瑪瑙胸針項鍊，50,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀綠瑪瑙胸針項鍊，50,000元。圖／喬治傑生提供

珠寶 蝴蝶 設計師

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