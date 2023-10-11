超可愛熊寶寶把玉石變得文青又時髦！珠寶再也不傳統

隨著現代人配戴、混搭珠寶的習慣改變，傳統的珠寶形式也逐漸演變出全新的樣貌。台灣珠寶設計師林曉同「隨玉而安」系列就透過饒富文青氣息的青鳥、玉熊、瓢蟲等充滿故事性的當代符碼，以3D立體雕刻重新演繹玉石之美。經典「陪伴玉熊」推出全新單品：胸針、墜錬兩用式「福來熊」珠寶，從林曉同對寶貝女兒的回憶出發，捕捉玉熊追逐蝴蝶的可愛姿態，天然彩色剛玉鑲嵌成諧音「福疊」的蝴蝶，表達美好祝福；「氣球熊」則是首件耳骨扣作品，乘著夢想起飛的小熊掛在耳朵上，可愛又時髦。

擁有百年歷史的丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）也在百貨週年慶之際推出首波台灣市場獨家限量復刻訂製珠寶，三款全新MOONLIGHT BLOSSOM月光花語系列年度珍藏，以新藝術運動時期的華麗輪廓為基底，選用洋溢獨特光彩的方鈉石、藍色月光石、紅玉髓及綠瑪瑙，結合品牌最富盛名的純銀工藝，為喬治傑生大師於1900年代初期的經典原創注入繽紛活潑的華麗色調，讓自然主義風格完美融入當代日常穿搭。 喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀藍色方鈉石胸針項鍊，60,000元。圖／喬治傑生提供 林曉同珠寶Eric Jade Bear棒球熊，15萬6,500元起。圖／林曉同設計師珠寶提供 林曉同珠寶Eric Jade Bear氣球熊耳骨扣，93,800元。圖／林曉同設計師珠寶提供 林曉同珠寶Eric Jade Bear No.2戒指，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供 林曉同珠寶Eric Jade Bear氣球熊耳骨扣。圖／林曉同設計師珠寶提供 林曉同珠寶Eric Jade Bear福來熊胸墜兩用珠寶，25萬6,000元。圖／林曉同設計師珠寶提供 喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀綠瑪瑙胸針項鍊，50,000元。圖／喬治傑生提供