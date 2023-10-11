真女神都在拎！寧寧、泰勒絲隨性搭Versace新包甜又辣

凡賽斯（Versace）2023年秋冬，為備受歡迎的包包Greca Goddess系列新添了有提把的Greca Goddess Top Handle手提包，以品牌特色希臘迴紋點綴的手提包可揹可提，立刻擄獲全球時尚歌姬的心。 被稱為「AI女團」的當紅韓流女團aespa，陸籍成員寧寧（NingNing）以漂亮臉蛋和火辣身材備受關注，日前她在機場前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會，身穿Versace 2023早秋系列黑色金銀絲毛呢夾克外套、手拎Greca Goddess Top Handle手提包，一雙雪白的大腿相當搶鏡。而美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift） 也在紐約街頭被拍到拎Versace Greca Goddess Top Handle手提包，顯得優雅自在。

Greca Goddess Top Handle手提包是以精湛的義大利皮革工藝打造的立體手提包，包身俐落弧線與斜角末端管狀皮革提把完美呼應。包包上裝飾代表無限和團結的Versace經典希臘迴紋圖案，下方則為Versace標誌金屬飾牌，兩者均添上華麗的金色。其他精巧細節包括皮革肩帶、內袋和磁扣等。 Greca Goddess Top Handle手提包共推出中型和小型包款兩種尺寸，均提供平滑小牛皮或鱷魚皮壓紋義大利小牛皮款式兩種選擇。 aespa成員寧寧與泰勒絲拎Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／凡賽斯提供 aespa成員寧寧穿著Versace、拎Greca Goddess Top Handle手提包前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會。圖／凡賽斯提供 aespa成員寧寧穿著Versace、拎Greca Goddess Top Handle手提包前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會。圖／凡賽斯提供 Versace Greca Goddess Top Handle鱷魚紋手提包，94,500元。圖／凡賽斯提供 Versace Greca Goddess Top Handle手提包，90,500元。圖／凡賽斯提供 Versace Greca Goddess Top Handle鱷魚紋手提包迷你款，75,000元。圖／凡賽斯提供 歌壇天后泰勒絲搭配黑色Versace Greca Goddess Top Handle手提包現身紐約市街頭。圖／凡賽斯提供