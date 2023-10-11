快訊

主播也下不了手！預訂春節國旅4間房2晚要價逾10萬 嚇到改在家打麻將

滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真女神都在拎！寧寧、泰勒絲隨性搭Versace新包甜又辣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Versace Greca Goddess Top Handle手提包迷你款，71,000元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess Top Handle手提包迷你款，71,000元。圖／凡賽斯提供

凡賽斯（Versace）2023年秋冬，為備受歡迎的包包Greca Goddess系列新添了有提把的Greca Goddess Top Handle手提包，以品牌特色希臘迴紋點綴的手提包可揹可提，立刻擄獲全球時尚歌姬的心。 被稱為「AI女團」的當紅韓流女團aespa，陸籍成員寧寧（NingNing）以漂亮臉蛋和火辣身材備受關注，日前她在機場前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會，身穿Versace 2023早秋系列黑色金銀絲毛呢夾克外套、手拎Greca Goddess Top Handle手提包，一雙雪白的大腿相當搶鏡。而美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift） 也在紐約街頭被拍到拎Versace Greca Goddess Top Handle手提包，顯得優雅自在。

Greca Goddess Top Handle手提包是以精湛的義大利皮革工藝打造的立體手提包，包身俐落弧線與斜角末端管狀皮革提把完美呼應。包包上裝飾代表無限和團結的Versace經典希臘迴紋圖案，下方則為Versace標誌金屬飾牌，兩者均添上華麗的金色。其他精巧細節包括皮革肩帶、內袋和磁扣等。 Greca Goddess Top Handle手提包共推出中型和小型包款兩種尺寸，均提供平滑小牛皮或鱷魚皮壓紋義大利小牛皮款式兩種選擇。

aespa成員寧寧與泰勒絲拎Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／凡賽斯提供
aespa成員寧寧與泰勒絲拎Versace Greca Goddess Top Handle手提包。圖／凡賽斯提供
aespa成員寧寧穿著Versace、拎Greca Goddess Top Handle手提包前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會。圖／凡賽斯提供
aespa成員寧寧穿著Versace、拎Greca Goddess Top Handle手提包前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會。圖／凡賽斯提供
aespa成員寧寧穿著Versace、拎Greca Goddess Top Handle手提包前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會。圖／凡賽斯提供
aespa成員寧寧穿著Versace、拎Greca Goddess Top Handle手提包前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess Top Handle鱷魚紋手提包，94,500元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess Top Handle鱷魚紋手提包，94,500元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess Top Handle手提包，90,500元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess Top Handle手提包，90,500元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess Top Handle鱷魚紋手提包迷你款，75,000元。圖／凡賽斯提供
Versace Greca Goddess Top Handle鱷魚紋手提包迷你款，75,000元。圖／凡賽斯提供
歌壇天后泰勒絲搭配黑色Versace Greca Goddess Top Handle手提包現身紐約市街頭。圖／凡賽斯提供
歌壇天后泰勒絲搭配黑色Versace Greca Goddess Top Handle手提包現身紐約市街頭。圖／凡賽斯提供

義大利 希臘

延伸閱讀

大出意料！泰勒絲居然在緋聞男友最新比賽上no show

泰勒絲新戀情又有人出來潑冷水？新男友如果變這樣更好

NFL／泰勒絲效益 NFL人氣爆棚

泰勒絲帶萊恩雷諾斯夫婦、休傑克曼等帶去看男友比賽

相關新聞

壽司郎18日起「漲價10元」！9款副餐調漲 拉麵、脆薯都變貴

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」宣佈，因原物料、國際運輸等各項費用的持續上漲，造成營運成本不斷增加、遠超負荷，因此自10月1...

走跳世界／走訪世外桃源 遊獵南投湖畔行宮

觀光資源豐富的南投，還能玩出哪些新創意？有行旅安排駐紮在全台最大湖泊畔的隱奢狩獵行宮，沿著山徑見習各路的創業者，看他們如...

壽司郎18日起「漲價10元」 是否跟進？藏壽司這樣說

來台發展的知名日本迴轉壽司「壽司郎」宣布漲價，主要反映原物料、國際運輸等各項費用的持續上漲，造成營運成本不斷增加，將自1...

台灣唯一上榜！台北遠東香格里拉獲選「2023最佳酒店」

全台唯一！台北遠東香格里拉榮獲全球知名旅遊雜誌Condé Nast Traveler讀者之選「2023年最佳酒店」，這是...

真女神都在拎！寧寧、泰勒絲隨性搭Versace新包甜又辣

凡賽斯（Versace）2023年秋冬，為備受歡迎的包包Greca Goddess系列新添了有提把的Greca Godd...

長榮酒店線上旅展拚好康 住宿券26折、餐券67折起

迎接秋高氣爽適合旅行的季節，長榮酒店搶先於10月11日起推出線上旅展超值優惠，集結國內六家酒店食宿明星商品，主推聯合住宿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。