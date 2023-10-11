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真女神都在拎！寧寧、泰勒絲隨性搭Versace新包甜又辣
凡賽斯（Versace）2023年秋冬，為備受歡迎的包包Greca Goddess系列新添了有提把的Greca Goddess Top Handle手提包，以品牌特色希臘迴紋點綴的手提包可揹可提，立刻擄獲全球時尚歌姬的心。 被稱為「AI女團」的當紅韓流女團aespa，陸籍成員寧寧（NingNing）以漂亮臉蛋和火辣身材備受關注，日前她在機場前往SM娛樂即將於印尼舉行的SM Town Live演唱會，身穿Versace 2023早秋系列黑色金銀絲毛呢夾克外套、手拎Greca Goddess Top Handle手提包，一雙雪白的大腿相當搶鏡。而美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift） 也在紐約街頭被拍到拎Versace Greca Goddess Top Handle手提包，顯得優雅自在。
Greca Goddess Top Handle手提包是以精湛的義大利皮革工藝打造的立體手提包，包身俐落弧線與斜角末端管狀皮革提把完美呼應。包包上裝飾代表無限和團結的Versace經典希臘迴紋圖案，下方則為Versace標誌金屬飾牌，兩者均添上華麗的金色。其他精巧細節包括皮革肩帶、內袋和磁扣等。 Greca Goddess Top Handle手提包共推出中型和小型包款兩種尺寸，均提供平滑小牛皮或鱷魚皮壓紋義大利小牛皮款式兩種選擇。
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