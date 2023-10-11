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壽司郎18日起「漲價10元」！9款副餐調漲 拉麵、脆薯都變貴
來自日本的迴轉壽司「壽司郎」宣佈因原物料、國際運輸等各項費用的持續上漲，造成營運成本不斷增加、遠超負荷，因此自10月18日起，將調整部份餐點價格，其中黃金脆薯自40元調整為50元；雪花冰、烏龍麵、拉麵全系列及酒精飲品的角high皆調漲10元，整體共計9款商品調漲價格。
壽司郎公告中指出，壽司郎進軍台灣5年來仍始終堅持使用日本進口的專用米、專用醋及醬油，並且未設置中央工廠，而是在店內進行魚貨處理，提供最新鮮的食材給所有顧客。然而各項費用的成本持續上升，為維護餐點品質與顧客體驗，因此自10月18日起調整價格。除了黃金脆薯外，其他如芒果雪花冰、哈密瓜雪花冰、炸蝦烏龍麵、豆皮烏龍麵、牛肉烏龍麵，將由100元調整為110元；叉燒豚骨拉麵、辣味噌拉麵則由120元調整為130元；角high也從90元調整成100元。不過「海苔味噌湯」則是由原本的60元，降價成為50元。握壽司、軍艦、卷類及外帶套餐皆維持原訂價格。
除了價格調整之外，壽司郎自10月18日起，限時19天推出「鮭魚30選」活動，共計推出鮭魚萩餅、麻辣鮭魚、雙卵炙燒鮭魚肚海苔包、醬油漬鮭魚卵筋膜軍艦、鮭魚腹親子、味噌生鮭魚軍艦、生拌鮭魚軍艦等30款以「鮭魚」為主題的料理。活動期間參與社群活動，還有機會抽中「萌抱壽司娃娃」。
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