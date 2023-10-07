2023白晝之夜占領北市議會 蔣萬安：以後質詢「牠」代替

2023台北白晝之夜今晚6點在信義區熱鬧登場，今年主題「起義吧！」，以國父紀念館、北市議會、北市府三大場館及周邊為主要展場，不只開箱市長辦公室，議會廳更首度開放作為演出舞台，吸引大批民眾排隊看表演。儘管天公不作美飄著雨，晚間起陸續湧人潮，穿梭在台北街頭，市長蔣萬安更宣布，市府今天一整晚不熄燈。

今晚在蔣萬安、法國在台協會主任Franck Paris、北市議會議長戴錫欽、白晝之夜總策展人程詩郁等人見證下，白晝之夜正式開幕，活動持續至明天清晨6點。

蔣萬安致詞說，北市往年在北門、公館商圈、中山北路、中山大直、南港、士林等地舉辦，今年選擇在信義區規畫主題「起義吧」，邀請上百位藝術家和團隊參與。和往年不同的是，這次讓市民跨夜走進市政府、開箱市長室，象徵台北市被所有藝術占領，透過議題和藝術激發各種火花，讓市民反思主題。

法國在台協會主任Franck Paris說，全世界願意將城市交到藝術家手上的政府少之又少，然而台北巴黎，台灣法國是屬於當中少數2個。他也介紹多位法國藝術家，從創作中看出他們對台灣的熱愛，希望大家不要錯過他們的藝術表演。

這次以「行動代號3大場館、6大主題、9大亮點」，融入當代藝術、公民、都市變遷等議題，集結25件跨媒材藝術裝置作品，超過35場演出節目，近100組國內外藝術家及團隊參與。

民眾王小姐分享，曾參加過台北第一年的白晝之夜，今年來體驗覺得很新奇，尤其在國外較常見的行動藝術創作，今晚也有得互動、在戶外沒有隔閡，是很棒的沈浸式體驗。也有一名小姐帶著媽媽來感受藝術氣息，台日混血姐妹花首次來參加，特別研究導覽地圖，安排參觀攻略。

台北市政府市長室今晚被「貓市長」毛容容占領，也首度對外開放，但名額有限，無法到場的民眾可透過直播一睹為快。楊先生認為，難得開箱市長室，直播訊號有點延遲，比較可惜。