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枴杖糖、薑餅入咖啡風味！Nespresso萬聖限定淘氣登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso薄荷糖果風味咖啡與暖心薑餅風味咖啡。圖/ Nespresso提供
Nespresso薄荷糖果風味咖啡與暖心薑餅風味咖啡。圖/ Nespresso提供

獨特的萬聖限定咖啡風味，即起淘氣登場！這是Nespresso以南瓜香料蛋糕、薑餅、薄荷糖果為靈感，推出三款節慶限量咖啡，搭配周年慶優惠全系列咖啡機3,300元起。

此外，為讓民眾盡情感受萬聖節的溫暖咖啡時光，即日起至10/25，凡購買任100顆膠囊，即贈膠囊儲存展示罐乙個（價值720元）；購買任150顆膠囊，即贈膠囊儲存展示罐乙組（2入價值1440元），數量有限，送完為止；周年慶優惠也同步登場，即日起至11/22，全系列咖啡機69折起，購買即贈頂級咖啡體驗組。

萬聖節少不了南瓜，今年再次重磅回歸外，更首度針對喜愛多元、豐厚口感的Vertuo咖啡消費者推出同款風味咖啡「Vertuo南瓜香料蛋糕」風味咖啡，調和來自中南美洲與非洲阿拉比卡豆的風味咖啡，並加入帶有肉桂、丁香與小荳蔻等辛香料風味與蛋糕般的甜香風味，鮮明且具溫暖氣息的肉桂辛香風味與細緻的南瓜甜香風味完美融合。

另一款能帶出兒時甜美回憶的Nespresso Vertuo薄荷糖果風味咖啡，靈感來自「枴杖糖」，調和來自巴西、衣索比亞、中南美洲的阿拉比卡豆，採以分離烘焙法。以短時間輕度烘焙的方式散發出甜香風味，第二批次則以較長時間的烘焙方式展現其絲滑口感，獨特的薄荷糖果甜香風味，很有歲末節慶的歡愉氛圍。

萬聖氛圍必備的薑餅風味也入列，Nespresso Vertuo暖心薑餅風味咖啡首度登台，以西方冬季節慶限定的薑餅人、薑餅屋餅乾為靈感，將帶有暖心節慶氛圍的薑餅辛香風味與阿拉比卡咖啡的圓潤穀物香調完美相融，令人感到格外溫暖。

Original南瓜香料蛋糕風味咖啡。圖/ Nespresso提供
Original南瓜香料蛋糕風味咖啡。圖/ Nespresso提供

咖啡 南瓜 糖果 萬聖節

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