宿舍老宅轉型為藝術交流據點 板橋藝術基地今開幕

「新北青創板橋藝術基地」今天正式開幕，該基地是以潮流藝術為主題，青年局將1960年代啟用的台北縣議會員工宿舍老屋翻新，保留原始老宅特色，曾天潮流藝文氣息，委由台灣多元藝術空間青年發展聯合會營運，將以當代美術、街頭潮流、空間設計等藝文主題開辦課程與展演。

板橋藝術基地隱藏在板橋區成都街63巷，樸實的平房宿舍啟用後迄今已逾60年，基地保留老屋原始的磚牆、原木橫桁與斑駁的泥作，經過藝青會的巧手改裝，搖身一變成為純白的藝文展演空間；原建物內腐朽的木板也被重新運用，拼接成獨具特色的多功能櫃台。

藝青會理事長馮怡超表示，藝青會將與街舞協會、原民藝術團隊、塗鴉團體、身障棒球聯盟、刺青藝術團隊等街頭文化組織共同合作，將藝術基地打造成多元性的藝術創作交流平台，提供年輕藝術家獨一無二的展演場域。