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宿舍老宅轉型為藝術交流據點 板橋藝術基地今開幕

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「新北青創板橋藝術基地」今天正式開幕。記者江婉儀／攝影
「新北青創板橋藝術基地」今天正式開幕。記者江婉儀／攝影

新北青創板橋藝術基地」今天正式開幕，該基地是以潮流藝術為主題，青年局將1960年代啟用的台北縣議會員工宿舍老屋翻新，保留原始老宅特色，曾天潮流藝文氣息，委由台灣多元藝術空間青年發展聯合會營運，將以當代美術、街頭潮流、空間設計等藝文主題開辦課程與展演。

板橋藝術基地隱藏在板橋區成都街63巷，樸實的平房宿舍啟用後迄今已逾60年，基地保留老屋原始的磚牆、原木橫桁與斑駁的泥作，經過藝青會的巧手改裝，搖身一變成為純白的藝文展演空間；原建物內腐朽的木板也被重新運用，拼接成獨具特色的多功能櫃台。

藝青會理事長馮怡超表示，藝青會將與街舞協會、原民藝術團隊、塗鴉團體、身障棒球聯盟、刺青藝術團隊等街頭文化組織共同合作，將藝術基地打造成多元性的藝術創作交流平台，提供年輕藝術家獨一無二的展演場域。

青年局表示，現在新北共有7大青創基地，包含新北創力坊、三重社會創新基地、五股自造基地、寶高數位基地、新店未來基地、浮洲展售聚落及板橋藝術基地，使各產業的青年創業者、各領域青年團體皆能以合理成本獲得表現的舞台。

(red arrow up)荷蘭籍街頭塗鴉藝術家FLEKS展示噴漆藝術課程。記者江婉儀／攝影
(red arrow up)荷蘭籍街頭塗鴉藝術家FLEKS展示噴漆藝術課程。記者江婉儀／攝影
新北市青年局旗下目前有7個青創基地，將各基地特色調整基地名稱並進行全新LOGO設計。記者江婉儀／攝影
新北市青年局旗下目前有7個青創基地，將各基地特色調整基地名稱並進行全新LOGO設計。記者江婉儀／攝影

青年 新北 老屋

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