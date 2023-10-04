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限時4天！迎雙十連假 身份證有0或1「吃鍋送海鮮盤、肉盤」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
良人煮鍋針對雙十節推出限時優惠。圖／良人煮鍋提供
良人煮鍋針對雙十節推出限時優惠。圖／良人煮鍋提供

今年3月於台南安平開幕的「良人煮鍋」，主打自然原味的鍋物料理。為迎接雙十連假，凡身份證字號有0或1者，就贈送「精緻海鮮盤」或「豬五花肉盤」，參與打卡者，也可獲得手作丸／餃。

良人鍋物主廚過去擁有日本米其林餐廳見習歷練，店內提供有手工自製沾醬、丸餃和火鍋湯底。其中「十五良蔬」湯底是由15種時令蔬果熬煮而成，「南瓜起士重乳」則是在牛奶基底湯頭中添加起士，增添飽滿滋味。其他如手工麻辣麻辣蛋餃、松阪豬脆丸等品項，也都是自家手作產品。

肉品部份，良人鍋物也提供多種品項可供選擇。其中「台灣金緗雞去骨雞腿套餐」，選用阿里山腳下的金緗雞，具有緊實的肉質與彈性雞皮，每套560元。其他如「西班牙 Bellota 伊比利梅花豬套餐」、「日本A5和牛紐約客」也都是推薦的人氣品項，各為580、1,280元。

為迎接雙十國慶，10月7日至10月10日期間，身分證字號有0或1者，用餐即贈「精緻海鮮盤」或「豬五花肉盤（3盎司）」 。10月參與FB / IG拍照打卡活動，則贈送「良人手作丸/餃」。

「良人煮鍋」自今年3月於台南安平開幕。圖／良人煮鍋提供
「良人煮鍋」自今年3月於台南安平開幕。圖／良人煮鍋提供

海鮮 國慶 火鍋

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