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foodpanda生鮮雜貨限時搶6.5折優惠 週四全聯滿額7.6折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda跨越空間的便利性，一鍵下單為遠方長輩或是親友補充日常用品，成為「異地孝子、孝女」展現關心的好方法。圖／foodpanda提供
foodpanda跨越空間的便利性，一鍵下單為遠方長輩或是親友補充日常用品，成為「異地孝子、孝女」展現關心的好方法。圖／foodpanda提供

foodpanda歡慶生鮮雜貨4周年，分享三大消費觀察，再祭出「熊四喜」優惠，帶來超強折扣活動，即日起連續4週，每天整點限時搶優惠；每週嚴選4大精選品牌、主題店家滿額折扣，滿足消費者不出門也能夠齊各種生鮮食材、生活用品的需求。

foodpanda觀察，近年生鮮雜貨訂單越來越多元化，除了蛋、奶、肉品等生鮮食材，今年則是美妝、遊戲類商品訂單比例持續攀升，在特殊節慶時刻，高單價食材、各國零食等也會特別受到青睞；都會區上班族則是特別依賴透過外送採購生活用品，平日晚上6到7點間會出現消費高峰，抓準時間訂購下班回到家即刻可以使用；最狂VIP則是一年累計下訂超過750次生鮮雜貨外送，相當於一天2單。

10月份foodpanda祭出「熊四喜」四重優惠，每週一至週五下午4點整，限時20分鐘瘋搶限量折扣券，消費滿額1,244元即可享444元優惠折扣，等同6.5折優惠。每週更攜手人氣主題店家，包括超市量販、寵物用品、五金雜貨等知名品牌，週週滿額享8.4折。即日起至10月29日，推出4大明星品牌，以及4大秋季經典品類，包括肉品海鮮、秋季水果、萬聖零食等，精選百件商品全部7折起。

10月21、22日2天，熊貓超市購物節推出「pandamart day」快閃折扣，滿649元即享7.5折優惠，最高折抵300元，還有奢華海陸食材如日本A5和牛紐約客牛排、生食級大干貝限時搶購，最高享6折優惠。另外，10月每週四（10月5日、10月12日、10月19日以及10月26日），foodpanda生鮮雜貨與全聯、家樂福、屈臣氏聯手出擊，不限品項滿額7.6折；同時，4大超商也推出懷舊零食5折起主題活動。

foodpanda生鮮雜貨因應多元化、精緻化趨勢，瞄準消費需求，成為各種新興消費族群不可或缺的好幫手。圖／foodpanda提供
foodpanda生鮮雜貨因應多元化、精緻化趨勢，瞄準消費需求，成為各種新興消費族群不可或缺的好幫手。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手可口可樂等4大明星品牌週週享優惠、熊貓超市購物節「pandamart day」快閃享300元折扣。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手可口可樂等4大明星品牌週週享優惠、熊貓超市購物節「pandamart day」快閃享300元折扣。圖／foodpanda提供

生鮮 折扣 食材

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