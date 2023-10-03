foodpanda生鮮雜貨限時搶6.5折優惠 週四全聯滿額7.6折

foodpanda歡慶生鮮雜貨4周年，分享三大消費觀察，再祭出「熊四喜」優惠，帶來超強折扣活動，即日起連續4週，每天整點限時搶優惠；每週嚴選4大精選品牌、主題店家滿額折扣，滿足消費者不出門也能夠齊各種生鮮食材、生活用品的需求。

foodpanda觀察，近年生鮮雜貨訂單越來越多元化，除了蛋、奶、肉品等生鮮食材，今年則是美妝、遊戲類商品訂單比例持續攀升，在特殊節慶時刻，高單價食材、各國零食等也會特別受到青睞；都會區上班族則是特別依賴透過外送採購生活用品，平日晚上6到7點間會出現消費高峰，抓準時間訂購下班回到家即刻可以使用；最狂VIP則是一年累計下訂超過750次生鮮雜貨外送，相當於一天2單。

10月份foodpanda祭出「熊四喜」四重優惠，每週一至週五下午4點整，限時20分鐘瘋搶限量折扣券，消費滿額1,244元即可享444元優惠折扣，等同6.5折優惠。每週更攜手人氣主題店家，包括超市量販、寵物用品、五金雜貨等知名品牌，週週滿額享8.4折。即日起至10月29日，推出4大明星品牌，以及4大秋季經典品類，包括肉品海鮮、秋季水果、萬聖零食等，精選百件商品全部7折起。