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曾之喬小女人風格、安俞真率性休閒 都少不了這雙FENDI
FENDI秋冬23全新概念時尚運動鞋FENDI First1 Sneaker強勢登場！後跟別出心裁的倒F懸浮式設計與潮流接軌，而流線型的楦頭卻又不失優雅，敏銳的時尚女星包括蔡詩芸、曾之喬、FENDI品牌形象大使IVE成員安俞真、唐藝昕等，都迫不及待搶先穿上了這款即將於10月5日在台上市的全新休閒運動鞋，不論搭配女性化的優雅裙裝或率性輕鬆的長褲都顯得完美自在。
在FENDI 2023-24秋冬女裝系列首度登場的FIRST 1運動鞋，將FENDI First鞋款極具代表性的建築感「F」字樣鞋跟，變成舒適好活動的運動鞋，鞋跟的特殊結構猶如懸浮在運動鞋彎曲的線條中，形成一個倒置的F字樣，鞋跟處的間隙營造出一種鞋底懸浮在空中的錯覺，線條明快、流線型外觀顯得身手敏捷輕盈。輕薄針織布料與直接壓印在鞋面上的技術細節，讓鞋面與立體鞋底相得益彰。
FENDI的logo圖案加上F字樣，成為FIRST 1運動鞋上輕描淡寫的細節裝飾，鞋舌、鞋跟和鞋頭外側均壓印有精緻的FENDI字樣。提供經典的白色到帶有銀色細節的黑色，兩款均飾有同色系的倒F字樣，另有帶銀色和亮粉色輪廓的沙玫瑰色，以及帶有銀色和鴿灰色撞比細節的塵灰色款式共4款百搭配色。
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