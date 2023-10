曾之喬小女人風格、安俞真率性休閒 都少不了這雙FENDI

FENDI秋冬23全新概念時尚運動鞋FENDI First1 Sneaker強勢登場!後跟別出心裁的倒F懸浮式設計與潮流接軌,而流線型的楦頭卻又不失優雅,敏銳的時尚女星包括蔡詩芸、曾之喬、FENDI品牌形象大使IVE成員安俞真、唐藝昕等,都迫不及待搶先穿上了這款即將於10月5日在台上市的全新休閒運動鞋,不論搭配女性化的優雅裙裝或率性輕鬆的長褲都顯得完美自在。

在FENDI 2023-24秋冬女裝系列首度登場的FIRST 1運動鞋,將FENDI First鞋款極具代表性的建築感「F」字樣鞋跟,變成舒適好活動的運動鞋,鞋跟的特殊結構猶如懸浮在運動鞋彎曲的線條中,形成一個倒置的F字樣,鞋跟處的間隙營造出一種鞋底懸浮在空中的錯覺,線條明快、流線型外觀顯得身手敏捷輕盈。輕薄針織布料與直接壓印在鞋面上的技術細節,讓鞋面與立體鞋底相得益彰。