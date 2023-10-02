快訊

母中秋撥亡兒電話號碼 警換新門號突接來電...暖心對話看哭網友

友達斥資204億元收購德商BHTC 彭双浪滿臉笑意掩不住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾之喬小女人風格、安俞真率性休閒 都少不了這雙FENDI

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌形象大使安俞真與時尚女星曾之喬穿FENDI First 1運動鞋。圖／摘自IG、FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真與時尚女星曾之喬穿FENDI First 1運動鞋。圖／摘自IG、FENDI提供

FENDI秋冬23全新概念時尚運動鞋FENDI First1 Sneaker強勢登場！後跟別出心裁的倒F懸浮式設計與潮流接軌，而流線型的楦頭卻又不失優雅，敏銳的時尚女星包括蔡詩芸、曾之喬、FENDI品牌形象大使IVE成員安俞真、唐藝昕等，都迫不及待搶先穿上了這款即將於10月5日在台上市的全新休閒運動鞋，不論搭配女性化的優雅裙裝或率性輕鬆的長褲都顯得完美自在。

在FENDI 2023-24秋冬女裝系列首度登場的FIRST 1運動鞋，將FENDI First鞋款極具代表性的建築感「F」字樣鞋跟，變成舒適好活動的運動鞋，鞋跟的特殊結構猶如懸浮在運動鞋彎曲的線條中，形成一個倒置的F字樣，鞋跟處的間隙營造出一種鞋底懸浮在空中的錯覺，線條明快、流線型外觀顯得身手敏捷輕盈。輕薄針織布料與直接壓印在鞋面上的技術細節，讓鞋面與立體鞋底相得益彰。

FENDI的logo圖案加上F字樣，成為FIRST 1運動鞋上輕描淡寫的細節裝飾，鞋舌、鞋跟和鞋頭外側均壓印有精緻的FENDI字樣。提供經典的白色到帶有銀色細節的黑色，兩款均飾有同色系的倒F字樣，另有帶銀色和亮粉色輪廓的沙玫瑰色，以及帶有銀色和鴿灰色撞比細節的塵灰色款式共4款百搭配色。

童瑤穿全新First 1運動鞋。圖／摘自FENDI官方微博
童瑤穿全新First 1運動鞋。圖／摘自FENDI官方微博
女星曾之喬穿FENDI First 1運動鞋。圖／FENDI提供
女星曾之喬穿FENDI First 1運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真穿FENDI First 1運動鞋。圖／摘自藝人IG
FENDI品牌形象大使安俞真穿FENDI First 1運動鞋。圖／摘自藝人IG
FENDI品牌形象大使安俞真穿FENDI First 1運動鞋。圖／摘自藝人IG
FENDI品牌形象大使安俞真穿FENDI First 1運動鞋。圖／摘自藝人IG
FENDI品牌形象大使唐藝昕穿全新First 1運動鞋。圖／摘自FENDI官方微博
FENDI品牌形象大使唐藝昕穿全新First 1運動鞋。圖／摘自FENDI官方微博
FENDI First 1運動鞋黑色款，34,500元。圖／FENDI提供
FENDI First 1運動鞋黑色款，34,500元。圖／FENDI提供
FENDI First 1運動鞋銀灰色款，34,500元。圖／FENDI提供
FENDI First 1運動鞋銀灰色款，34,500元。圖／FENDI提供
女星曾之喬穿FENDI First 1運動鞋。圖／FENDI提供
女星曾之喬穿FENDI First 1運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使安俞真穿FENDI First 1運動鞋。圖／摘自藝人IG
FENDI品牌形象大使安俞真穿FENDI First 1運動鞋。圖／摘自藝人IG
FENDI First 1運動鞋全白款，34,500元。圖／FENDI提供
FENDI First 1運動鞋全白款，34,500元。圖／FENDI提供
程瀟穿全新First 1運動鞋。圖／摘自FENDI官方微博
程瀟穿全新First 1運動鞋。圖／摘自FENDI官方微博

FENDI

延伸閱讀

【包你入坑5原因】Fendi Origami新包藏心機！1秒變換2種包型，水桶包、托特包一次擁有好划算

曾之喬赴希臘「露超兇深V」！昔匿跡社群最新近況曝

這樣拍照太可愛了！宋雨琦遊巴黎FENDI折疊包最佳旅伴

太兇了！曾之喬「豐滿雪乳正對鏡頭」邪惡視角8萬人搶看　連柯佳嬿都來朝聖

相關新聞

限時下殺55折起！肯德基「雙十連假桶、肯愛桶」報到

雙十連假吃什麼？肯德基於10月6日至10日連續5天，一口氣集結兩項肯德基人氣美食，推出「雙十連假桶」，一次擁有6塊人氣經...

曾之喬小女人風格、安俞真率性休閒 都少不了這雙FENDI

FENDI秋冬23全新概念時尚運動鞋FENDI First1 Sneaker強勢登場！後跟別出心裁的倒F懸浮式設計與潮流...

新店裕隆城開幕把人都拉走？ 附近商場揭周年慶業績

新北市新店裕隆城9月28日開幕，每日人潮破萬，大量人潮造成周邊交通打結。環球購物中心指出，中和環球雖然距離較近，但客戶群...

千元龍蝦免費吃！夏慕尼、THE WANG期間限定獻好康

千元龍蝦免費吃！即日起至11月30日，平日到鐵板燒龍頭「夏慕尼」用餐，出示與同行者合照，消費2客套餐，價值1,200元的...

吃到飽千元有找！新北最高自助餐廳當令海鮮好chill

迎接海鮮最為肥美的秋高氣爽時節，新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」，自10月6日至11月16日推出「海陸鮮鋒」活動，以...

24春夏時裝周／Valentino解放女性 新工藝襯托身體之美

范倫鐵諾（Valentino）於巴黎當地時間10月1日發表2024春夏系列L'École，聚焦回歸身體，慶祝女性與人性之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。