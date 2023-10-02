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台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍

迎接雙十連假、網購節消費需求 7-11推會員回饋活動

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
滿足雙十連假、雙十網購節消費需求，7-ELEVEN自10月6日起祭出「1010購物節」活動。7-ELEVEN／提供
滿足雙十連假、雙十網購節消費需求，7-ELEVEN自10月6日起祭出「1010購物節」活動。7-ELEVEN／提供

滿足雙十連假、雙十網購節消費需求，統一超（2912）旗下7-ELEVEN自10月6日起祭出「1010購物節」活動，限時5天主打4大會員回饋，包含「會員滿額立折」、「5大指定工具加碼立折」、「滿額好禮3選1」外，更因應網購旺季取貨需求爆增，首度加碼推出「網購包裹取貨送優惠券」，預估再掀一波圈粉潮，業績有望再成長一至兩成。

7-11每回推出專寵OPEN POINT會員全店優惠活動，會員貢獻、交易金額明顯成長2成，觀察活動期間會員最愛箱購水、飲料、啤酒、零食、精補品5大結構商品，活動期間五大類別的會員貢獻佔比達近4成。

掌握今年最後一個連假出遊、採買需求，7-11企劃「1010購物節」活動，精選指定11大類別商品，可享指定商品既有折扣並加入4大回饋，折上折、超划算，預估再掀一波圈粉潮，業績有望再成長1~2成。

7-ELEVEN自10月6日至10月10日特別企劃限時5天的「1010購物節」活動，滿足1,650萬會員的出遊補給、居家備貨、網購店取3大生活消費需求。

不僅如此，「樂事美國經典原味洋芋片」或「多力多滋黃金起司味玉米片」，皆可享原商品優惠4件75折，還能參加台灣百事活動官網舉辦的抽獎活動，有機會抽中東京單人來回機票、AirPods Pro第二代、HomePod mini等豐富大獎。

韓國超夯泡麵「不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵」7-11也買得到，箱購價239元(6入組)、平均一碗不到40元；沖泡式西雅圖咖啡系列買一送一，搭配滿額立折挑戰市場最低價；GODIVA雪糕買5送2、指定冰品任選第2件6折；韓國熱銷單品「韓國熊津紅蔘飲」優惠價買一送一，買兩盒只要552元還贈送品牌精美禮袋乙個。

網購 7-11

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