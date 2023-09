「漢斯季默：好萊塢王者之音」首演 票房完售

由聯合數位文創主辦「漢斯季默:好萊塢王者之音」 (The World of Hans Zimmer: A Symphonic Celebration),今(9月28日)於台北流行音樂中心盛大開演,節目自2020年6月正式公告演出計畫,因疫情影響延宕3年,等待超過1200多個日子,終於不負期待成功演出,首場座無虛席,票房完售,現場樂迷情緒相當激昂,而這次演出也是跨國巡迴的原班製作團隊及節目內容,皆由配樂大師漢斯季默本人合作挑選與策劃,首度來到台灣演出,同時也是亞洲首站,現場樂迷的熱情回應,讓音樂家們留下深刻印象,非常期待下次來台演出。

本次音樂會開場即以漢斯季默及電影大導諾蘭雙強聯手的經典作品《黑暗騎士》(The Dark Knight),隨著顫慄的鼓聲急速將觀眾拉進魔幻的英雄電影世界,現場搭配媲美巨星級舞台聲光效果,並以大螢幕重現電影經典橋段,打破傳統音樂會規模,讓配樂透過現場大編制交響樂團完美演奏呈現,同時保留電影戲劇性氛圍與互動演出,兼具專業與娛樂的視覺表演。

電影音樂會由好萊塢配樂大師漢斯季默本人親自策畫,2018年推出即造成轟動,受邀巡演超過15國,累計超過50場演出,征服了全球逾30座巨蛋級演唱會殿堂,場場爆滿、一票難求,締造超過6億台幣票房佳績,這次於台灣演出亦開出首場全數售罄,剩餘三場也幾乎一票難求的票房紅盤,可見漢斯季默於全球市場廣大的影響與號召力。