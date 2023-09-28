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「漢斯季默：好萊塢王者之音」首演 票房完售

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，委內瑞拉演奏家派德羅（Pedro Eustache）演出電影《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，委內瑞拉演奏家派德羅（Pedro Eustache）演出電影《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影

由聯合數位文創主辦「漢斯季默:好萊塢王者之音」 (The World of Hans Zimmer: A Symphonic Celebration)，今(9月28日)於台北流行音樂中心盛大開演，節目自2020年6月正式公告演出計畫，因疫情影響延宕3年，等待超過1200多個日子，終於不負期待成功演出，首場座無虛席，票房完售，現場樂迷情緒相當激昂，而這次演出也是跨國巡迴的原班製作團隊及節目內容，皆由配樂大師漢斯季默本人合作挑選與策劃，首度來到台灣演出，同時也是亞洲首站，現場樂迷的熱情回應，讓音樂家們留下深刻印象，非常期待下次來台演出。

本次音樂會開場即以漢斯季默及電影大導諾蘭雙強聯手的經典作品《黑暗騎士》(The Dark Knight)，隨著顫慄的鼓聲急速將觀眾拉進魔幻的英雄電影世界，現場搭配媲美巨星級舞台聲光效果，並以大螢幕重現電影經典橋段，打破傳統音樂會規模，讓配樂透過現場大編制交響樂團完美演奏呈現，同時保留電影戲劇性氛圍與互動演出，兼具專業與娛樂的視覺表演。

電影音樂會由好萊塢配樂大師漢斯季默本人親自策畫，2018年推出即造成轟動，受邀巡演超過15國，累計超過50場演出，征服了全球逾30座巨蛋級演唱會殿堂，場場爆滿、一票難求，締造超過6億台幣票房佳績，這次於台灣演出亦開出首場全數售罄，剩餘三場也幾乎一票難求的票房紅盤，可見漢斯季默於全球市場廣大的影響與號召力。

本次演出包含有電影《神鬼戰士》主題曲原唱－麗莎•傑拉德（Lisa Gerrard）同時也是當代最受讚譽女低音之一，親自來台現身演唱，用她渾厚充滿神秘感的迷人嗓音，以希伯來語演唱〈Now We Are Free〉，此外她也與漢斯季默合作多部知名電影，如《不可能的任務2》、《亞瑟王》、《黑鷹計劃》、《獵日風暴》等；及參與《功夫熊貓》、《神鬼奇航》製作的演奏家派德羅（Pedro Eustache）；及以其高超絕妙的吉他演奏技巧而舉世聞名的吉他手-阿內斯特（Alexios Anest）也將出席，而這次指揮馬汀•蓋爾納（Martin Gellner）同時也是自2018年起就擔任《The World of Hans Zimmer: A Symphonic Celebration》音樂會指揮，而漢斯季默本人也特別錄製影片與台灣的觀眾熱情打招呼。

「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，出身澳洲的歌手麗莎•傑拉德（Lisa Gerrard）同時也是當代最受讚譽女低音之一，親自來台現身演唱，《不可能任務》電影配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，出身澳洲的歌手麗莎•傑拉德（Lisa Gerrard）同時也是當代最受讚譽女低音之一，親自來台現身演唱，《不可能任務》電影配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，委內瑞拉演奏家派德羅（Pedro Eustache）演出電影《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，委內瑞拉演奏家派德羅（Pedro Eustache）演出電影《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，出身澳洲的歌手麗莎•傑拉德（Lisa Gerrard）同時也是當代最受讚譽女低音之一，親自來台現身演唱，《不可能任務》電影配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，出身澳洲的歌手麗莎•傑拉德（Lisa Gerrard）同時也是當代最受讚譽女低音之一，親自來台現身演唱，《不可能任務》電影配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，節目中漢斯季默親自錄製影片導聆。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，節目中漢斯季默親自錄製影片導聆。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，演出《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，演出《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，演出《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，演出《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，演奏《不可能任務》電影配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，演奏《不可能任務》電影配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，委內瑞拉演奏家派德羅（Pedro Eustache）演出電影《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影
「漢斯季默:好萊塢王者之音」台北首演，委內瑞拉演奏家派德羅（Pedro Eustache）演出電影《亞瑟王》配樂。記者林俊良／攝影

電影 音樂會 好萊塢

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