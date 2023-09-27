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北市美食月「鍋際大賞」 60家店發票登錄抽總獎金40萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
肉老大行銷經理梁志隆說，活動串接整個火鍋業商機，盼活動能延續。記者邱書昱／攝影
肉老大行銷經理梁志隆說，活動串接整個火鍋業商機，盼活動能延續。記者邱書昱／攝影

北市今年的美食月以鍋物為主題，精挑細選出「饗宴鍋物組」、「經典鍋物組」各十組，並從10月1日到31日攜手北市60家火鍋店舉辦消費發票登錄活動，以及8間行動支付提供消費回饋，總獎額達40萬元。台北市副市長林奕華表示，推廣北市鍋物特色之外，期待市民找到心頭好鍋，

林奕華說，北市美食月的主題過往較為發散，多半想到牛肉麵節，經過一番討論，發現火鍋也是特色，今年商業處推出鍋際大賞，網羅麻辣火鍋、中式經典酸菜白肉鍋，草原風情蒙古火鍋、南洋風格的泰式火鍋等，食材也選用陽明山農場栽種的自家蔬果，或手工自製火鍋丸類。

她說，今年美食月嚴選10家鍋物店家、20家人氣店面，也結合60家舉辦消費發票登錄活動，民眾消費單筆100元，就有機會抽中20萬元吃鍋美食金，另外，8間便利支付及美食平台，像是全支付指定店家消費單筆20%回饋，EZTABLE指定餐廳線上預付享有15%回饋，以及台灣Pay火鍋饗宴10%回饋等，超過150萬元以上的回饋方案。

林奕華笑說，到了一定年紀會盡量控制飲食，唯獨鍾愛的火鍋會一直吃，因為滿口都是幸福感。美食評論家胡天蘭也出席活動說，以往對火鍋料理不以為意，直到2017年開始低GI飲食，選中一間火鍋店用餐，吃下的雞肉驚為天人，才知道店家是選用市場溫體雞；甚至有火鍋店家的芋頭甜點，盛讚光靠這項單品便能大發利市，揮別了對於火鍋是沒有廚藝的印象。

肉老大行銷經理梁志隆說，這是第一屆的鍋際大賞，除了上榜店家能拓展知名度之外，北市府也做了後續加強曝和宣傳，串接整個商機，尤其台灣人一年四季都愛吃鍋，鍋物業者也得推出花招，像是自家主打的「肉塔」，連外國遊客看到也忍不住打卡，期盼這項活動能延續。

台北市今年的美食月以鍋物為主題，攜手北市60家火鍋店舉辦消費發票登錄活動，以及8間行動支付提供消費回饋，總獎額達40萬元。記者邱書昱／攝影
台北市今年的美食月以鍋物為主題，攜手北市60家火鍋店舉辦消費發票登錄活動，以及8間行動支付提供消費回饋，總獎額達40萬元。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（中）頒發獎狀給票選「經典鍋物組」的火鍋業者。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（中）頒發獎狀給票選「經典鍋物組」的火鍋業者。記者邱書昱／攝影

火鍋 美食 北市

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