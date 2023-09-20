7-ELEVEN「星級饗宴」摘星美食新菜單！晶華酒店、頌丹樂聯名新品推薦

超商鮮食又有新貨到，7-ELEVEN鮮食品牌「星級饗宴」攜手台北晶華酒店、頌丹樂共同推出全新超商星級餐點，因應即將轉涼的天氣研發濃郁風味主餐及鹹口味麵包與糕點，多款限定商品預期將帶起一波美食話題，並推出OPEN POINT會員優惠活動，邀請消費者味蕾一同換季享用星級超商美食。

7-ELEVEN「星級饗宴」與台北晶華酒店主廚團隊今年秋季再度合作開發新品，將晶華酒店餐廳人氣經典商品變化成超商美食，並以松露、起司等食材增添美味層次。新品首推的「晶華厚牛肉起司漢堡」，標竿晶華酒店Azie餐廳經典牛肉漢堡，漢堡的靈魂醬汁由主廚監製特調美式BBQ醬，大口咬下酸甜與煙燻風味超過癮，售價109元；「晶華松露培根堡」採用天然墨魚粉製成的黑色堡體，富具潮流個性，鹹香培根與濃郁白醬、松露醬交織多種層次風味，售價39元。

濃郁系主食還有「晶華握便當－黑松露佐嫩雞」，運用香味獨特的黑松露鮮奶油白醬與炙烤雞腿完美搭配，滋味豐富迷人，售價59元；「晶華明太子烤雞佐帕達諾燉飯」嚴選炙烤義式雞腿排搭配明太子佐以義大利起司之王帕瑪森起司調味，奶香和起司香綿密勾動味蕾，售價109元。飯後甜點部分，7-ELEVEN與晶華酒店主廚共同開發「咖啡核桃蛋糕捲」，以紐西蘭進口奶油調製成入口即化的蛋黃奶油內餡，加入私房特製蜜核桃、咖啡粉增添香氣，售價75元。