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林柏宏示範秋日穿搭 丹寧襯衫、短夾克這樣配就對了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
秋日怎麼搭才「型」？林柏宏近日公佈一組風格穿搭，以簡單的丹寧襯衫或短夾克，展現俐落明快。圖／Longines提供（合成圖）
秋日怎麼搭才「型」？林柏宏近日公佈一組風格穿搭，以簡單的丹寧襯衫或短夾克，展現俐落明快。圖／Longines提供（合成圖）

夏日即將邁向尾聲，秋日逐漸接棒登場，在季節更迭之際如何穿搭？總讓人費盡心思。台灣演藝圈型男代表林柏宏近日便公布一組穿搭造型，透過深藍色丹寧長袖襯衫、卡其色短版外套，展現橫跨季節與溫度變化的俐落示範。

其中一套造型林柏宏是以深藍色丹寧長袖襯衫內搭白色T恤、深色長褲，襯衫是否開闔將帶來不同印象，也讓人留意到他手上綠色或棕色面盤的兩款相似配件，從細節映襯出個人主張。另一套短版卡其色外套為主的造型中，林柏宏則以白T恤改搭淺色休閒長褲，整體帶有明亮感，但卡其色外套可翻領、可立領，因而在斯文、積極兩種風格中遊走。同時手上的計時碼表則具有香檳色面盤，讓耳邊仿佛響起愉悅的氣泡聲，也無形傳遞了秋日的愉悅氛圍暗示。

原來兩套造型中林柏宏都運用上瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）的Conquest征服者系列表款。表款最早問世於1954年，今年浪琴並推出三種不同尺寸：41毫米的三針加日期功能、42毫米雙色調的計時碼表，以及34毫米適合女性嬌小手腕的機械腕表。表款各自具備黑、綠、藍、棕、銀、香檳金等多種配色，並以浪琴自製的L898、L888自動上鍊機芯為動力來源。也由於機芯都具備矽材質元件，可抵抗磁力影響、讓走時運作更為精確，且無論尺寸表款都具備100米防水性能，水陸兩用，訂價約自67,300元至12萬5,300元不等。

此外再有一款型號L3.430.0.87.6的Conquest征服者系列34毫米鑽表，在精鋼表圈上鑲嵌以48顆圓形切割IF-VVS鑽石，總重約0.403克拉，訂價13萬4,7000元，將僅在浪琴表名品店，限定獨賣。

Conquest征服者系列34毫米女表（浪琴名品店獨賣款），不僅表圈、面盤時標鑲嵌鑽石，柔美的珍珠母貝面盤，更散發柔美纖細印象，13萬4,700元。圖／Longines提供
Conquest征服者系列34毫米女表（浪琴名品店獨賣款），不僅表圈、面盤時標鑲嵌鑽石，柔美的珍珠母貝面盤，更散發柔美纖細印象，13萬4,700元。圖／Longines提供
即便是34毫米的征服者Conquest系列女表，同樣使用了精密的機械機芯，並可在透明底蓋中欣賞。圖／Longines提供
即便是34毫米的征服者Conquest系列女表，同樣使用了精密的機械機芯，並可在透明底蓋中欣賞。圖／Longines提供
Conquest征服者系列計時碼表，精鋼、42毫米、自動上鍊機芯、計時碼表，12萬5,300元。圖／Longines提供
Conquest征服者系列計時碼表，精鋼、42毫米、自動上鍊機芯、計時碼表，12萬5,300元。圖／Longines提供
身為浪琴品牌好友，林柏宏拍攝了多組服裝造型並搭配上多只Conquest征服者系列表款。圖／Longines提供
身為浪琴品牌好友，林柏宏拍攝了多組服裝造型並搭配上多只Conquest征服者系列表款。圖／Longines提供
歷史源起於1954年的浪琴Conquest征服者系列，全新系列展現出明快俐落的運動風格。圖／Longines提供
歷史源起於1954年的浪琴Conquest征服者系列，全新系列展現出明快俐落的運動風格。圖／Longines提供

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