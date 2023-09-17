中秋送禮免奔波 Uber Eats網羅超過400件台港日熱門禮盒7折起
中秋送禮不用一家家跑，用Uber Eats一站買齊、幫你直接外送到府！今年Uber Eats與家樂福、全聯、大潤發等超過11間合作商家夥伴祭出超過400件中秋禮盒，集結台式創新、港日經典等搶手品項，即日起至10月1日各式中秋好禮7折起。
不管是喜愛佳德鳳梨酥、小潘蛋糕坊、李鵠鳳梨酥、連珍和犁記等「職人派」糕餅，還是六月初一、簡單李等「創新派」甜點；又或是想趁著重要節日用半島、九龍酒店特色月餅，或恆香、八珍、榮華、奇華等老字號禮盒展現過節儀式感，Uber Eats幫你一站搜齊。另外，中秋辦趴不可少的零食點心，Don Don Donki唐吉訶德、Mia C’bon和city'super，也都可以幫你直送日本零食糕點，包括口味豐富的京都仙貝、北海道起士蛋糕、紅帽子法蘭酥等。
即日起至9月30日期間，Uber Eats所有用戶輸入「中秋折300」優惠序號，單筆訂單消費滿599元，享2次9折優惠，單筆訂單最高折300元。輸入「中秋折500」優惠序號，於Uber Eats單筆訂單消費滿1,599元，享2次8.5折優惠，單筆訂單最高折500元。此外，9月15日家樂福將於Uber Eats上推出專屬優惠，佳德鳳梨酥12入禮盒Uber Eats獨享價499元。全聯則在Uber Eats推出中秋送禮專區，如元本山海苔禮盒90束獨享價只要249元；9月19日當天將推出老協珍人蔘精9入Uber Eats獨享價399元。
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言