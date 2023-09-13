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斜背正夯？柯震東、陳妍霏、禾浩辰黑白秀包文青潮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
柯震東（中）、陳妍霏（左）與禾浩辰三人一同出席萬寶龍Extreme 3.0新品活動，大秀圖書館精神與斜背時尚。記者吳致碩／攝影
柯震東（中）、陳妍霏（左）與禾浩辰三人一同出席萬寶龍Extreme 3.0新品活動，大秀圖書館精神與斜背時尚。記者吳致碩／攝影

極限的存在，就是為了超越，無論是有形的工業設計、又或是無形的時尚風格。萬寶龍（Montblanc）今日於品牌台北101旗艦店推出全新Extreme 3.0全系列新色皮件。活動邀請柯震東、陳妍霏與禾浩辰等人氣演員同台，三人並分別選用了Extreme 3.0包款，展現夏末初秋的輕快時尚。

今日三人出席活動時，無論柯震東、陳妍霏或禾浩辰多以黑白雙色造型，並以斜背風格秀包。其中禾浩辰以Extreme 3.0系列新款松石藍色輕巧信封包搭配全黑造型、動感風格洋溢。陳妍霏則大讚身上的迷你肩背包，對像她這樣身型嬌小的女孩特別友善。柯震東除了以大包疊加小包：將松石藍色6卡皮夾「夾帶」於142斜背包上，更特別分享新包所擁有的圓筒狀，將帶來豐富的機能收納。

由於萬寶龍近年喊出「圖書館精神（The Library Spirit）」宣言，三人並分別回憶，像陳妍霏小時常去鶯歌市立圖書館外借童書繪本，但由於外借限制，她每次都想趕快看完、趕快再借新書，是有趣的溫暖回憶。柯震東則提到之前「學測」前常跟同學相約圖書館，並自陳是近10年來最大量閱讀的時光，也因為圖書館很安靜、讓他專注在當下閱讀內容。禾浩辰則表示，曾有個空閒的下午跑去書店閒逛，雖然迷路了、但隨意間反買到一本喜歡的繪本，內容是小朋友急於長大、但長大後反而想重返童年，因此帶給他不少啟發，意味深長。

Extreme系列是由品牌創意總監Marco Tomasetta所推出，包款融入登山元素常見的金屬安全鎖扣、並名之為「M Lock 4810」，不僅致敬萬寶龍引以為傲的山岳精神，包款或皮件表面也擁有獨特紋理，斯文氣質。本次全新強勢進化的Extreme 3.0系列，則將M Lock 4810鎖扣改以Plexiglas材質，讓整體更輕盈、也更有潮流活力，全系列並包含142斜背包、146托特包、迷你單肩包等單品，平均單價約落在54,200元至10,100元不等。

同時為慶祝Extreme 3.0系列新品上市，萬寶龍並在數位、實體同步推出活動：只要加入萬寶龍LINE官方帳號即可開啟「New York探索之旅」，同時品牌專屬的NY Café咖啡車還將現身台北，先於9月16至17日以及9月23至24日，首度現身台北101旗艦店，此後10月27至29日則三天連續「出攤」台北信義新天地A8館，透過一杯溫熱或冰涼的特調咖啡飲品，感受萬寶龍與紐約大都會的時髦精神。

柯震東（中）、陳妍霏（左）與禾浩辰三人於活動中並各自分享對圖書館、閱讀的深刻記憶。記者吳致碩／攝影
柯震東（中）、陳妍霏（左）與禾浩辰三人於活動中並各自分享對圖書館、閱讀的深刻記憶。記者吳致碩／攝影

陳姸霏身上的Extreme 3.0系列迷你單肩包，24,500元。圖／萬寶龍提供
陳姸霏身上的Extreme 3.0系列迷你單肩包，24,500元。圖／萬寶龍提供
好久不見的陳妍霏將Extreme 3.0迷你單肩包隨身披掛，甜美活力。記者吳致碩／攝影
好久不見的陳妍霏將Extreme 3.0迷你單肩包隨身披掛，甜美活力。記者吳致碩／攝影
柯震東以「1+1」方式曬萬寶龍Extreme 3.0新包，臉頰上OK蹦更帶著街頭感的俏皮趣味。記者吳致碩／攝影
柯震東以「1+1」方式曬萬寶龍Extreme 3.0新包，臉頰上OK蹦更帶著街頭感的俏皮趣味。記者吳致碩／攝影

禾浩辰身上配戴的Extreme 3.0系列輕巧信封包，松石藍色為近期新款，訂價34,600元。圖／萬寶龍提供
禾浩辰身上配戴的Extreme 3.0系列輕巧信封包，松石藍色為近期新款，訂價34,600元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍近年喊出「圖書館精神」，並於台北101旗艦店推出Extreme 3.0松石藍新色與全系列新品。圖／萬寶龍提供
萬寶龍近年喊出「圖書館精神」，並於台北101旗艦店推出Extreme 3.0松石藍新色與全系列新品。圖／萬寶龍提供
柯震東以「1+1」方式曬萬寶龍Extreme 3.0新包，臉頰上OK蹦更帶著街頭感的俏皮趣味。記者吳致碩／攝影
柯震東以「1+1」方式曬萬寶龍Extreme 3.0新包，臉頰上OK蹦更帶著街頭感的俏皮趣味。記者吳致碩／攝影
柯震東出席萬寶龍新品活動時選用的Extreme 3.0系列142斜背包，34,600元，圓筒造型並具有豐富收納空間。圖／萬寶龍提供
柯震東出席萬寶龍新品活動時選用的Extreme 3.0系列142斜背包，34,600元，圓筒造型並具有豐富收納空間。圖／萬寶龍提供
Extreme 3.0系列薄型公事包，38,400元。圖／萬寶龍提供
Extreme 3.0系列薄型公事包，38,400元。圖／萬寶龍提供

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