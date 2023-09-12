誠品周年慶9/15開跑 信義店最終場26天滿千送百歷年最長
百貨敲響周年慶節奏，本周9月14日起台北東區由微風廣場X微風南京開場，誠品生活周年慶首波由信義區代表誠品信義、松菸店於9月15日率先開跑。
擁1萬9千坪的誠品生活新店即將在9月28日開幕，在此之前，誠品周年慶也將在9月15日起展開，首波由信義店、松菸店率先開跑，年底即將告別的信義店於9月15日至9月17日舉辦「最終場」會員之夜，策畫音樂、閱讀、電影、舞蹈、美食5大主題逾30場活動輪番登場。
9月15日至10月10日信義店展開歷年最長26天全館滿千送百，首三日推出當日累計滿5,000元送1,500元、滿20,000元送5,000元，松菸店9月15日至10月1日亦同步推出獨家優惠；活動期間精選眾多潮流時尚單品誠品生活獨家3折起，搭配指定銀行回饋最高享38%。信義書店9月15日至9月17日還有會員限定單筆滿2,000元現折200元、指定館別滿3,000元現折150元，六、日加碼滿2,400元再送500元購物金等一系列回饋。
誠品信義7樓空中花園將經典重現「屋頂音樂節」，邀請金曲獎音樂才女孫盛希、新生代音樂鬼才李浩瑋、最Chill音樂創作人LINION、浪漫系獨立樂團溫蒂漫步、電氣民謠組合凹與山、創作歌手馬念先等8組歌手接力熱唱，邀請民眾於9月15日、9月16日一同天台搖滾、嗨翻周末夜。
9月16日、9月17日周六日1樓戶外廣場特別策畫「露天電影院」連映《真愛每一天》、《樂來越愛你》、《搖滾青春戀習曲》、《白日夢冒險王》，即日起憑誠品點100點即可兌換入場券一張，周邊也邀請數家話題餐車快閃出攤。
微風廣場周年慶除了滿額回饋外，微風廣場、微風南京推出活動期間單筆消費滿6,000元以上，就有機會抽中價值10萬的長榮航空電子交換機票。周年慶期間微風超市Breeze Super今年特別與日本長野縣及滋賀縣政府合作，在Breeze Super及Breeze MEGA Studio舉辦日本雙城物產展，現場有超過800件商品推出優惠，周年慶首日下午14:00日本雙城物產展正式展開。
日本雙城物產展期間有日本當地超過25位品牌社長親自來台，其中東京車站第一人氣便當新杵屋社長船山百榮，來台親手料理「新杵屋」牛肉便當，在微風超市本店週年慶「首四日」每日限量50個。另有首次登台的人氣咖啡-丸山咖啡商品；滋賀縣則有日本最知名的近江牛名店帶來名肉並有近江牛料理會與琵琶湖知名香魚禮盒。
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