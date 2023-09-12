誠品周年慶9/15開跑 信義店最終場26天滿千送百歷年最長

百貨敲響周年慶節奏，本周9月14日起台北東區由微風廣場X微風南京開場，誠品生活周年慶首波由信義區代表誠品信義、松菸店於9月15日率先開跑。

擁1萬9千坪的誠品生活新店即將在9月28日開幕，在此之前，誠品周年慶也將在9月15日起展開，首波由信義店、松菸店率先開跑，年底即將告別的信義店於9月15日至9月17日舉辦「最終場」會員之夜，策畫音樂、閱讀、電影、舞蹈、美食5大主題逾30場活動輪番登場。

9月15日至10月10日信義店展開歷年最長26天全館滿千送百，首三日推出當日累計滿5,000元送1,500元、滿20,000元送5,000元，松菸店9月15日至10月1日亦同步推出獨家優惠；活動期間精選眾多潮流時尚單品誠品生活獨家3折起，搭配指定銀行回饋最高享38%。信義書店9月15日至9月17日還有會員限定單筆滿2,000元現折200元、指定館別滿3,000元現折150元，六、日加碼滿2,400元再送500元購物金等一系列回饋。

誠品信義7樓空中花園將經典重現「屋頂音樂節」，邀請金曲獎音樂才女孫盛希、新生代音樂鬼才李浩瑋、最Chill音樂創作人LINION、浪漫系獨立樂團溫蒂漫步、電氣民謠組合凹與山、創作歌手馬念先等8組歌手接力熱唱，邀請民眾於9月15日、9月16日一同天台搖滾、嗨翻周末夜。

9月16日、9月17日周六日1樓戶外廣場特別策畫「露天電影院」連映《真愛每一天》、《樂來越愛你》、《搖滾青春戀習曲》、《白日夢冒險王》，即日起憑誠品點100點即可兌換入場券一張，周邊也邀請數家話題餐車快閃出攤。

微風廣場周年慶除了滿額回饋外，微風廣場、微風南京推出活動期間單筆消費滿6,000元以上，就有機會抽中價值10萬的長榮航空電子交換機票。周年慶期間微風超市Breeze Super今年特別與日本長野縣及滋賀縣政府合作，在Breeze Super及Breeze MEGA Studio舉辦日本雙城物產展，現場有超過800件商品推出優惠，周年慶首日下午14:00日本雙城物產展正式展開。