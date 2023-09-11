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4種口味＋起司月亮！達美樂「黃金月見四喜披薩」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂推出期間限定「黃金月見四喜披薩」，搭配外帶披薩半價，12吋大披薩351元。圖／達美樂提供
達美樂推出期間限定「黃金月見四喜披薩」，搭配外帶披薩半價，12吋大披薩351元。圖／達美樂提供

隨著中秋節將至，達美樂自即日起推出「黃金月見四喜披薩」，將莫札瑞拉起司、切達起司化身為明月，並再搭配4種人氣口味，同時還有「團聚賞月大套餐」同步登場。

期間限定的「黃金月見四喜比薩」，集結了「海鮮」、「超級豪華」、「夏威夷」、「龍蝦舞沙拉」等4款熱門口味組成，帶來不同的滋味。同時披薩中央並以莫扎瑞拉起司、切達起司化身成中秋滿月，應景又能增添濃郁奶香。12吋大披薩原價702元，搭配天天外帶披薩半價優惠，每個351元。

為了滿足中秋團圓的需求，達美樂也推出「團聚賞月大套餐」，內含黃金月見四喜披薩，搭配上一般口味大披薩，以及烤雞翅2份、香濃可可酥捲12塊與大可樂1瓶，每套1,199元。

披薩 起司 中秋節

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