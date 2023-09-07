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foodpanda限時獨家開賣！江振誠打造奢華中秋燒肉組

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
pandamart熊貓超市以「燒肉名店、奢華食材」為主題，推出超華麗的夯肉陣容，在家也能輕鬆享受精緻烤肉。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市以「燒肉名店、奢華食材」為主題，推出超華麗的夯肉陣容，在家也能輕鬆享受精緻烤肉。圖／foodpanda提供

中秋節準備揪團辦烤肉趴了嗎？foodpanda於pandamart熊貓超市推出史上最強烤肉箱陣容，不僅網羅排隊燒肉名店屋馬、胡同、乾杯的限定烤肉箱，更獨家上架湯瑪仕肉舖 × 主廚江振誠聯名「A%味覺探索燒肉禮組」奢華烤肉食材一次購齊。中秋送禮也免擔心，pandamart熊貓超市備齊多款傳統糕餅、潮流禮盒，包括「奇華餅家」、「美心」、「郭元益」，還有近年爆紅的「海邊走走」，而今年「簡單李」也再度與「胖胖達」聯名推禮盒，滿足不同口味偏好需求。另外再加碼祭出3大好康及中秋限定優惠碼，人人都能輕鬆成為中秋最強夯肉大師。

foodpanda中秋檔期再進化，pandamart熊貓超市今年以「燒肉名店、奢華食材」為主題，推出超華麗的夯肉陣容，在家烤肉也要吃的精緻。首推湯瑪仕肉舖與國際名廚江振誠聯手打造的2023「A%味覺探索燒肉禮組」，挑選了最適合燒烤的4款肉品：特級羽下牛、盤克夏黑豚梅花、黑豚五花，以及雞翅精華的中段，9月16日至10月15日獨家上架。

而喜愛自選食材的饕客，pandamart熊貓超市貼心準備超多高檔食材任選，包辦日本A5和牛紐約客牛排、橫膈膜、牛舌、北海道生食級干貝、帶殼鮑魚等頂級食材，輕鬆在家享受高檔烤肉饗宴。另外還有平價肉品、各式烤肉串等烤肉必配菜色組合，「蛤蜊絲瓜」、「奶油金針菇」、角落小夥伴「棉花糖」、日本烤麻糬、海陸雙拼等懶人烤肉組一應俱全，打開即可上烤爐，從食材、必備用品到飯後甜點一鍵搞定。

不管是烤肉、送禮，foodpanda中秋限定3大好康別錯過，即日起至10月1日，連續4個週末上午11點起，奢華烤物限量5折起搶購，從和牛橫隔膜到北海道生食干貝，9月9日更祭出和牛買1送1優惠；每週一至週五平日時段，還有中秋必烤食材9元起瘋搶，每天限量、售完為止。另外，9月9日、9月24日限定2天pandamart熊貓超市促銷開跑，輸入指定優惠碼滿649元享7.5折優惠，最高折抵300元。美食外送下訂指定餐廳，消費滿399元輸入優惠碼「哇烤肉」，享8.5折優惠。

中秋佳節將至，pandamart熊貓超市祭出豐盛多元的烤肉饗宴，一站即可輕鬆購齊所需食材。圖／foodpanda提供
中秋佳節將至，pandamart熊貓超市祭出豐盛多元的烤肉饗宴，一站即可輕鬆購齊所需食材。圖／foodpanda提供
滿足中秋送禮需求，foodpanda精選多家名店月餅，包含「奇華餅家」、「郭元益」、「海邊走走」 等熱銷品項，全方位照顧所有客群。圖／foodpanda提供
滿足中秋送禮需求，foodpanda精選多家名店月餅，包含「奇華餅家」、「郭元益」、「海邊走走」 等熱銷品項，全方位照顧所有客群。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市獨家上架湯瑪仕肉舖 × 江振誠聯手打造的 2023「A%味覺探索燒肉禮組」，攻佔饕客味蕾。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市獨家上架湯瑪仕肉舖 × 江振誠聯手打造的 2023「A%味覺探索燒肉禮組」，攻佔饕客味蕾。圖／foodpanda提供

烤肉 中秋節 食材

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