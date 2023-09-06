7-ELEVEN攜手警政署深度推動反詐宣導！「3道防線、4不口訣」提升全民防詐意識

近來詐騙事情頻傳，不只買家被騙，就連賣家也遭殃，深深造成消費者生活不便。為防堵詐騙，7-ELEVEN即日起再次攜手內政部警政署刑事警察局深度合作，透過門市、官網、社群等線上線下管道推動反詐宣導，甚至找來7-ELEVEN人氣大明星「OPEN將」與刑事警察局吉祥物「刑事Bear（諧音：刑事伯）」合體拍攝防詐宣導影片，教導民眾如何「識詐」，避免落入圈套。7-ELEVEN持續積極協助政府推動反詐騙政策，期望透過7-ELEVEN近6,800家門市，打造全台最綿密的安心網購服務網絡，成為離全民最近的「防詐特攻隊」。

為積極解決買、賣家痛點，7-ELEVEN自2022年4月起領先同業推出「安心取」服務，透過「近6,800家門市端預防性宣導」、「24小時安心取線上申訴平台」兩大策略，協助消費者透過防詐、堵詐、退詐等3道防線防範詐騙包裹，藉由綿密的門市網絡組成點線面防線全力防堵詐騙案件；另也於「賣貨便」提醒賣家4不口訣：不點（不點擊不明連結，不掃不明QR Code）、不留（不隨便提供個人資料，包含銀行帳戶等）、不操作（不依照指示操作ATM或網銀匯款）、不接（不接+886開頭來電），提醒民眾提高警覺以免受騙造成財損。

7-ELEVEN同時積極協助警政署刑事警察局推動反詐騙宣導，雙方再次攜手拍攝宣導影片教導民眾如何「識詐」，像是「要你傳遊戲點數密碼，就是詐騙！請立刻封鎖對方並撥打165反詐騙專線反映」，及透過徵才假話術誘騙受害者寄出個人重要資料；或是假買家聲稱無法下單，請賣家加入通訊軟體客服群組竊取個資詐騙等狀況，期望透過全台OPEN!CHANNEL播放影片向民眾宣導，提高全民反詐意識。

7-ELEVEN表示，響應政府反詐騙政策，除了於門市張貼包裹安心取說明，更持續優化門市夥伴的反詐意識，透過內部教育訓練、新進夥伴的課程安排與不定期的內部宣導、定期內部刊物宣導，期望透過3道防線、4不口訣宣導民眾防範詐騙包裹，客服端也屢次接獲顧客感謝來電，提及因門市夥伴的溫馨提醒，讓民眾減少被詐騙機會。

7-ELEVEN呼籲民眾若有疑似受到詐騙情形，都可隨時隨地至24小時服務的「7-ELEVEN安心取申訴平台」，消費者可由取貨付款後小白單憑證上的QR Code，使用智慧手機掃描進入系統，或直接上網搜尋「7-ELEVEN詐騙申訴平台」，依循平台指引填寫廠商編號、疑似詐騙等原因後送出案件，即能線上查詢進度，若確定為詐騙包裹，廠商將盡速全額退款給消費者，還有專用客服信箱與專人對應的客服電話。