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新客限定奢華體驗！海洋拉娜免費幫妳做臉部拉提按摩

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜針對新客，推出免費臉部拉提SPA體驗。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜針對新客，推出免費臉部拉提SPA體驗。圖／海洋拉娜提供

沒用過頂級保養品海洋拉娜的人，有福了！為配合海洋拉娜全新超維度緊緻拉提精萃上市，從9月21～24日，在各百貨專櫃推出「新客限定」的專寵20分鐘緊緻拉提體驗，讓肌膚找回立體澎潤感。

因應現代人的生活狀況，在高壓工作環境下，緊盯電腦、經常熬夜等，容易造成面部視覺黃金關鍵6大區「額頭、眉間、蘋果肌、法令紋、下顎線、頸紋」的鬆弛。

因此海洋拉娜推出全新超維度緊緻拉提精萃，以創新研發的「拉提發酵精華」與「超維度液態結構網」，讓肌膚找回青春能量。

為讓更多新客體驗，針對從未體驗過海洋拉娜的新客，推出專屬的臉部肌膚緊緻拉提尊榮體驗，可以一次體驗超能修護精華露、全新超維度緊緻拉提精萃、經典乳霜三大經典產品，以及專人一對一服務，搭配獨家訂製白玉滾輪按摩，享受臉部SPA，另外不需要消費就能預約體驗，而完成體驗，即享「訂製2件明星體驗禮」及「500元回購金」，​新客限定預約連結。

海洋拉娜全新超維度緊緻拉提精萃上市。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜全新超維度緊緻拉提精萃上市。圖／海洋拉娜提供

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