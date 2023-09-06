聽新聞
test
0:00 / 0:00
新客限定奢華體驗！海洋拉娜免費幫妳做臉部拉提按摩
沒用過頂級保養品海洋拉娜的人，有福了！為配合海洋拉娜全新超維度緊緻拉提精萃上市，從9月21～24日，在各百貨專櫃推出「新客限定」的專寵20分鐘緊緻拉提體驗，讓肌膚找回立體澎潤感。
因應現代人的生活狀況，在高壓工作環境下，緊盯電腦、經常熬夜等，容易造成面部視覺黃金關鍵6大區「額頭、眉間、蘋果肌、法令紋、下顎線、頸紋」的鬆弛。
因此海洋拉娜推出全新超維度緊緻拉提精萃，以創新研發的「拉提發酵精華」與「超維度液態結構網」，讓肌膚找回青春能量。
為讓更多新客體驗，針對從未體驗過海洋拉娜的新客，推出專屬的臉部肌膚緊緻拉提尊榮體驗，可以一次體驗超能修護精華露、全新超維度緊緻拉提精萃、經典乳霜三大經典產品，以及專人一對一服務，搭配獨家訂製白玉滾輪按摩，享受臉部SPA，另外不需要消費就能預約體驗，而完成體驗，即享「訂製2件明星體驗禮」及「500元回購金」，新客限定預約連結。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言