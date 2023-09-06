新客限定奢華體驗！海洋拉娜免費幫妳做臉部拉提按摩

沒用過頂級保養品海洋拉娜的人，有福了！為配合海洋拉娜全新超維度緊緻拉提精萃上市，從9月21～24日，在各百貨專櫃推出「新客限定」的專寵20分鐘緊緻拉提體驗，讓肌膚找回立體澎潤感。

因應現代人的生活狀況，在高壓工作環境下，緊盯電腦、經常熬夜等，容易造成面部視覺黃金關鍵6大區「額頭、眉間、蘋果肌、法令紋、下顎線、頸紋」的鬆弛。

因此海洋拉娜推出全新超維度緊緻拉提精萃，以創新研發的「拉提發酵精華」與「超維度液態結構網」，讓肌膚找回青春能量。