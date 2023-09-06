這個聯名太好買！Snoopy紅色狗屋變成收納包、滿版印花毛孩寵物袋 史奴比粉絲必收

這個聯名實在太萌了！史努比趴在標籤上、紅色狗屋變身收納包，還有Kipling首款印花寵物包，全部都是大寫的可愛，讓人想跟Snoopy一起放空做夢。

比利時袋包品牌Kipling首度攜手漫畫「Peanuts」經典角色史努比（Snoopy），創作出聯名系列。靈感結合其慵懶形象和其不受拘束、悠然自得的生活態度，共推出9款包袋，以滿版印花及紅色狗屋為主要設計。包款以復古深色丹寧為主體，運用手繪線條還原漫畫中史努比的經典姿態與生動表情，並於內襯、提把扣環、吊飾等細節處加入狗屋的紅色做點綴，與深色丹寧形成撞色對比。而且手提側肩寵物包及附小包貼身手機包ELVIN就將紅色狗屋縮小作為收納包，可裝入毛孩零食亦或是耳機包使用。狗屋造型斜背包則是還原史努比臥趴於狗屋漫畫畫面，前側屋簷為可掀式收納，後側設有拉鍊式開口，還有史努比趴於狗屋上，背上身絕對回頭率不斷。

迎接秋季到來，新加坡時尚品牌Charles & Keith帶來俐落簡約卻能展現百變造型的包款。圖／Charles & Keith提供

不喜歡太可愛的包款也沒問題，迎接秋季到來，新加坡時尚品牌Charles & Keith則帶來俐落簡約卻能展現百變造型的包款。充足容量的Naomi 拉鍊托特包，簡潔低調設計，沒有浮誇裝飾反而凸顯出自然舒適的高級質感。運用丹寧材質拼接焦糖色皮革的Gaia直立式托特包，以細膩縫線呈現出獨樹一幟的包型輪廓，是講究設計感與實用性的消費者必備。而Shalia中型托特包利用帆布和皮革的拼貼，締造出整體結構感，並加上鍊條肩背帶、磁釦開合設計提升便利性。

Kipling X Peanuts聯名系列手提側肩寵物包，6,080元。圖／Kipling提供

Kipling X Peanuts聯名系列狗屋造型斜背包，3,680元。圖／Kipling提供

Charles & Keith Shalia中型托特包，2,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Gaia直立式托特包，2,790元。圖／Charles & Keith提供