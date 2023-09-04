中秋節想怎麼嗨？ 格蘭父子幫你出主意

中秋佳節即將到來，格蘭父子攜旗下熱銷精選酒款，推薦一系列各具風味的中秋品酩佳釀，無論是中秋不可或缺的BBQ、與三五好友聚會派對、溫馨家庭聚餐小酌、亦或是商務餽贈送禮，都以最適合的酒款，呼應歡聚的真心時光，共享交心時刻。

「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」在傳統橡木桶中熟成21年，再精選來自葡萄牙、熟成過高年份波特酒的橡木桶進行過桶，是第五任首席調酒師大衛史都華引以為傲的代表作之一，也他私心最喜愛的酒款；歷年參加各種國際烈酒競賽，連續六年獲得金獎殊榮，成為得過最多次最高首獎的酒款，可見其風味的卓越非凡，絕對是中秋送禮的體面首選。

「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」以開創性的蘇羅拉融合桶（Solera Vat）精心打造，因蘇羅拉融合桶的製程，柔和順口，賦有濃烈的香氣，為餐桌上溫馨的氣氛融入一絲馥郁酒香，搭配絲綢般滑順口感，讓相聚時光更顯珍貴。

BBQ已成為中秋節必備儀式，「Hendrick's亨利爵士琴酒」的植物風味，正是BBQ的完美搭檔。亨利爵士堪稱史上工序最複雜的頂級琴酒，蘊含濃郁迷人的植物香味，優雅的杜松子、清新的小黃瓜、獨特的胡萎，相互交織出完美和諧的氣息，燒烤派對配上一杯清新沁涼的亨利爵士，盡情享受與自然和諧共鳴的美好時光。

中秋假期朋友聚會，喝法自由、不受拘束的「三隻猴子三重麥芽威士忌」，是絕佳選擇，不論是純飲或是加入薑汁汽水、蘇打水調製，或是依照自身喜好調配濃淡，想要怎麼嗨都行，不管甚麼喝法，都能夠呈現其豐富獨特的滑順口感，以及濃郁香草香氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康