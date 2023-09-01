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1周有感！頂級抗老保養再推新品 海洋拉娜推提精萃

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃／30ml／17,300；15ml／9,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃／30ml／17,300；15ml／9,500元。圖／海洋拉娜提供

雖然氣溫依然悶熱，但其實已經準備換季，且百貨周年慶即將開打，不少頂級品牌搶先推出新品，特別是抗老保養品，海洋拉娜La Mer推出全新超維度緊緻拉提精萃，強調全面拉提，使用一周就能有感，特別針對臉部六點紋路：額紋、眉部、蘋果肌、法令紋、下顎及頸紋加強保養，全面展現出無齡美感。

海洋拉娜發現，在疫情之後的年代，許多人摘下口罩後，對於肌膚紋路更為在意，希望呈現出無死角精緻臉型，因此創新研發拉提發酵精華與超維度液態結構網，找回臉部的青春

全新推出的超維度緊緻拉提精萃，根據研究調查，一周就能有感，讓臉部肌膚找回飽滿感，以富含特選高活性紅藻與玻尿酸的「拉提發酵精華」為基底，結合奇蹟活凝金萃，以及超維度液態結構網使活性成份更均勻分部、完整吸收。

特別強調臉部的V型三角形區域，包括額紋、眉部、蘋果肌、法令紋、下顎及頸紋進行深度保養修復，找回青春時光，創造全新的自我。

海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃／30ml／17,300；15ml／9,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃／30ml／17,300；15ml／9,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃／30ml／17,300；15ml／9,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃／30ml／17,300；15ml／9,500元。圖／海洋拉娜提供

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